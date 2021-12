Hogy mekkora változáson ment keresztül az autóipar az utóbbi három évtizedben, azt a Grand Cherokee piaci helyzete is mutatja. 1992-ben, az első nemzedék bemutatkozásakor, aki némi kényeztetésre is képes terepjárót szeretett volna, az a Grand Cherokee, Range Rover, Toyota Land Cruiser alkotta trióból választhatott.

Manapság viszont már több mint egy tucat vetélytárssal kell megküzdenie a vásárlók kegyeiért, ráadásul, ha a nemzeteket nézzük, van már német, svéd, olasz és dél-koreai konkurens is.

Így aztán nem véletlenül adott bele mindent a fejlesztőgárda, hogy a vásárlók figyelmét felkeltse az ötödik generáció, ami azért is fontos, mert az összeszerelés helyszínéül szolgáló Mack-üzem 30 év után az első új autógyár Detroitban.

A Jeepre jellemző patriotizmus nem merül ki abban, hogy a márka nem szervezte ki a gyártást az USA-n kívülre: az első ajtókon lévő, a Grand Cherokee egyik védjegyének számító típusfelirat mellett ott díszeleg az amerikai zászló nyomata.

A jellegzetes orrkialakítás, a szögletes kerékjárati ívek és a minimális túlnyúlások minden korábbinál karakteresebbé tették

a Grand Cherokee-t, amelyből mi a 4,91 méteres kivitelt kapjuk, de az amerikai piacon lesz közel 30 centivel hosszabb, 3 üléssoros L változat is. Bár a gazdagon krómozott Summit jelenti a csúcsot, a leglátványosabb kivitel a rövidebb karosszériával piacra kerülő, terepjárásra optimalizált Trailhawk változat: kétszínű gépháztetéjével, all-terrain abroncsaival és hatalmas vonószemeivel egyértelműen arra utal, hogy akár expedíciós jármű alapja is lehet. A belsőt elárasztották a monitorok, a műszeregység 10,25 colos, a központi panel pedig 8,4 vagy 10,1 colos is lehet.

Fotó: Stellantis

A Grand Cherokee teljesen új platformra épül, amely szoros rokonságot mutat az eredetileg az Alfa Romeo Giulia és Stelvio modellhez fejlesztett Giorgio platformmal.

Az önhordó karosszéria 60 százalék nagy szilárdságú acél, a súlycsökkentés jegyében pedig az ajtók és fedelek, valamint az első futóműtornyok alumíniumból készülnek. A Wagoneer–Grand Wagoneer párossal ellentétben ugyan nem rendelhető a 6,4 literes óriásblokk, ám a V8-asok kedvelőinek így sem kell csüggedniük, hiszen a topverziót a jól bevált, hengerenként 2 szelepes, tolórudas szelepmozgatású, 5,7 literes Hemi hajtja. Érdekes módon a Ram 5,7-es modelljeinél alkalmazott eTorque lágyhibrid rendszer nincs az autóban, a spórolásért hengerlekapcsolás funkció felel. A 357 lóerős V8-as mellett elérhető lesz az igazi univerzális blokként elhíresült, 3,6 literes, V6-os szívóbenzines 290 lóerővel, ám az igazi nagy durranás a 4xe plug-in hibrid hajtás.

Bár hivatalos információval nem szolgált a gyár, Európában minden bizonnyal ez a változat jut majd főszerephez, amelyben a 2,0 literes benzines turbómotor mellett két villanymotor is dolgozik. A 375 lóerő rendszer-teljesítményű újdonság 40 kilométeres emissziómentes hatótávolságra képes, de a 708 kilométerben megadott kombinált hatótávolság jócskán elmarad a korábbi V6-os dízelétől. Mivel a hibrid Grand Cherokee is igazi Jeep, a 400 voltos feszültséggel működő, 17 kilowattórás akkucsomagot fémlemezek védik.

A Jeep szerint a hibrid is ugyanolyan magabiztosan leküzdi a híres Rubicon-ösvényt, mint a többi változat, csakhogy a 4xe tisztán elektromosan is áthaladhat a 35 kilométer hosszú, természetes akadálypályán.

Miközben a teljesítmény terén a V8-assal pariban van a 4xe, hibrid vontatási kapacitása valamivel szerényebb, hiszen amíg az 5,7 literes modell 3265 kilogrammos fékezett utánfutót húzhat, addig vegyes hajtású Grand Cherokee-nál ez 2720 kilogramm lehet.

Miközben egyes piacokon hátsókerék-hajtású kivitelek is elérhetők lesznek, a 4x4-es rendszer is megújult, ugyanis bizonyos körülmények között a vezérlés le tudja kapcsolni az első hajtást. A Quadra-Trac I-es automatikus rendszer mellett létezik terepfokozattal ellátott Quadra-Trac II-es hajtás, ami részlegesen önzáró hátsó differenciálművet is kap. A terepjáró összes kivitelét több lengőkaros felfüggesztéssel látják el, amellyel a hasmagasság 21,6 centiméter, míg az opciós listáról elérhető Quadra-Lift légrugózással 28,7 centire is emelhető az autó hasa.