Európa leválik a NASA űrtechnológiájáról — elkerülhetetlenné vált a függetlenedés

A NASA finanszírozásának jelentős csökkentésére irányuló javaslatokat indítványozott a Fehér Ház. Ezek figyelmeztető jelzések Európának, mivel az ESA kutatási költségvetésének körülbelül fele érintett lehet a NASA finanszírozására vonatkozó döntésekben – mondta Josef Aschbacher főigazgató.
Elmondta, hogy egyes területeken túlságosan függővé váltunk a NASA-technológiáktól. Szerinte a függetlenedés elengedhetetlen annak érdekében, hogy Európa megőrizze vezető űrhatalmi státuszát – nyilatkozta Aschbacher a Financial Timesnak. Hozzátette, hogy nem teljes izolációról van szó, a NASA mindig is fontos partner marad, csak éppen a korábbi partnerségi modell a jövőben már nem biztos, hogy működni fog.
Az ügynökség tagállamai jelenleg tárgyalják, hogy milyen hatással lesz Európa űrkutatási és tudományos programjaira a Fehér Ház javaslata, amely szerint a NASA éves költségvetését 25 százalékkal csökkentenék, a tudományos kiadásokat pedig közel 50 százalékkal.
Novemberben, amikor az ESA következő hároméves költségvetését határozzák meg, arról vitáznak, hogyan lehetne átértékelni a finanszírozást és a nemzetközi partnerségeket, hogy az európai űrkutatási missziók önállóbbá váljanak.
Bár az ESA 7,7 milliárd eurós éves költségvetésének 95 százaléka független az Egyesült Államokban hozott döntésektől, az idén az emberi és robotikus űrkutatásra elkülönített 600 millió eurónak körülbelül a fele a NASA jelenlegi kiadásaitól függ.
