Európa leválik a NASA űrtechnológiájáról — elkerülhetetlenné vált a függetlenedés

A NASA finanszírozásának jelentős csökkentésére irányuló javaslatokat indítványozott a Fehér Ház. Ezek figyelmeztető jelzések Európának, mivel az ESA kutatási költségvetésének körülbelül fele érintett lehet a NASA finanszírozására vonatkozó döntésekben – mondta Josef Aschbacher főigazgató.

Az Európai Űrügynökség függetlenedést tervez a NASA-tól / Fotó: Shutterstock

Elmondta, hogy egyes területeken túlságosan függővé váltunk a NASA-technológiáktól. Szerinte a függetlenedés elengedhetetlen annak érdekében, hogy Európa megőrizze vezető űrhatalmi státuszát – nyilatkozta Aschbacher a Financial Timesnak. Hozzátette, hogy nem teljes izolációról van szó, a NASA mindig is fontos partner marad, csak éppen a korábbi partnerségi modell a jövőben már nem biztos, hogy működni fog.

NASA-költségvetéscsökkentés

Az ügynökség tagállamai jelenleg tárgyalják, hogy milyen hatással lesz Európa űrkutatási és tudományos programjaira a Fehér Ház javaslata, amely szerint a NASA éves költségvetését 25 százalékkal csökkentenék, a tudományos kiadásokat pedig közel 50 százalékkal.

Novemberben, amikor az ESA következő hároméves költségvetését határozzák meg, arról vitáznak, hogyan lehetne átértékelni a finanszírozást és a nemzetközi partnerségeket, hogy az európai űrkutatási missziók önállóbbá váljanak.

A pénzügyek befolyásolták a döntést

Bár az ESA 7,7 milliárd eurós éves költségvetésének 95 százaléka független az Egyesült Államokban hozott döntésektől, az idén az emberi és robotikus űrkutatásra elkülönített 600 millió eurónak körülbelül a fele a NASA jelenlegi kiadásaitól függ.