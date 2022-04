Nem az egyszerűbb utat választották egy 80-as évekbeli Porsche 911-es akkumulátoros-elektromos átépítéséhez, hanem a jobb megoldást: egy BMW i3s teljes hajtását építették be a sportkocsiba, így fékenergia-visszatermelés és villámtöltés (50 kilowatt) is könnyíti a használatot. Mivel a BMW elektromos rendszere integrált, a hajtással együtt a kényelmi extrákat is átvették, tehát ott az iDrive vezérlő az ülések között, klímaberendezés gondoskodik az utasok kényelméről, és a navigáció sem hiányzik, illetve blokkolásgátló és menetstabilizáló is van a fedélzeten.

Nem közölték az átalakítás árát, de azt igen, hogy egy motor nélküli autót vettek alapul. A karosszérián dolgozni kellett egy kicsit, és mivel ez a reális szituáció egy 30-40 éves kiindulási alapnál, egyedileg fogják minden esetben megállapítani a végösszeget. De mit is kap az ügyfél? A BMW 42,2 kilowattóra kapacitású akkumulátora 200 kilométert meghaladó hatótávolságot biztosít a sportkocsinak. A 184 lóerő per 270 newtonméter teljesítményű hajtómotor ugyanazt tudja, mint a 80-as évek elején a 911-es eredeti boxermotorja, a gyorsulást 100 kilométeres sebességre 6,8 másodperc alatt tudja le a Modern Classics elektromos Porsche 911-ese, a csúcssebesség elektronikusan korlátozott, 160 kilométer óránként.