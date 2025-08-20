Deviza
Nem jogosult az Otthon Start lakáshitelre? Ne keseredjen el, mutatjuk a megoldást!

Az Otthon Start programra való készülődés közepette a piaci alapú lakáshitelekről sem feledkeztek meg a bankok: a kamatkedvezmények révén hat százalék környékére, sőt az alá is levihető az éves kamat.
Barát Mihály Tamás
2025.08.20., 05:47
Fotó: Shutterstock

Bár az elmúlt hetekben minden az Otthon Start program indulásáról szólt a lakáshiteleknél, láthatóan a piaci feltételű kölcsönökről sem feledkeztek meg a bankok: az erős verseny miatt itt is többféle kamatkedvezményre számíthatnak az ügyfelek.

Real,Estate,Investment,Concept.,Succession,Business,Agent,,Home,Insurance,Service, lakáshitel otthon start
A különböző kamatkedvezményekkel akár évi 6 százalék alá is levihetők a piaci lakáshitelek kamatai/ Fotó: Shutterstock

A lakáshiteleknél most futó akciók három fő pillérre épülnek: az egyik az induló díjkedvezmények, a másik a kamatkedvezmények nyújtása, a harmadik pedig a támogatott hitelekkel (a CSOK különböző módozataival) kombinált kölcsönök utáni kedvezmény. A legjobb kondíciókat – nem meglepő módon – a támogatott hitelekkel kombinált kölcsönöknél lehet elérni, de a sztenderd feltételű lakáshiteleknél is akadnak bőven kamatkedvezmények.

 

Több banknál is megjelentek a kombinált lakáshitelek

Ami az egyes bankok kínálatát illeti, jelenleg nincs olyan, nagyobb részesedéssel rendelkező pénzintézet a piacon, amely ne futtatna valamilyen lakáshitel-akciót.

  1. A CIB Bank az induló díjakhoz kapcsolódó akció mellett 40 ezer forintos, egyszeri jóváírást is ad a lakáshitel mellé, ha az igénylő teljesíti a kért feltételeket. A pénzintézet emellett a CSOK Plusszal kombinált lakáshitelt is kínálatban tart, amelynél a piaci hitelrész éves kamata 5,95 százalék is lehet, ha a támogatott kölcsön kereteit teljesen kihasználja az igénylő.
  2. Az Erste lakáshiteleinél 150 ezer forint is lehet az induló díjkedvezmények értéke, miközben több kamatkedvezményt is kínál a pénzintézet: így a helyben vezetett számlára érkező, megfelelő összegű, rendszeres jóváírás 0,3 százalékpontos, a törlesztésvédelmi biztosítás megkötése, illetve a babaváró hitel párhuzamos igénylése pedig 0,2-0,2 százalékpontos kedvezményt ér. A banknál emellett július vége óta érhető el  az otthonteremtési támogatások mellé igényelhető, tízéves kamatperiódusú Erste Páros Lakáshitel: a konstrukciónál a kamatkedvezmény mértéke 0,3 és 0,6 százalék között mozoghat. A piaci hitelnél a lehetséges legkedvezőbb kamat évi 6,14 százalék a Páros Lakáshitelnél.
  3. A Gránit Bank már jó ideje változatlan, évi 6,18 százalékos kamat mellett kínálja lakáshitelét. A kölcsön mellé induló díjkedvezmények is járnak, akár 100 ezer forint értékben, miközben az ügyfél online előbírálatot is kérhet a pénzintézetnél.
  4. A K&H-nál a lakásbiztosítás megkötése 0,1, az élet- és törlesztésvédelmi biztosítás megléte pedig 0,2 százalékpontos kamatkedvezményt érhet. A megfelelő nagyságú jövedelemmel pedig akár 0,5 százalékpontos kamatkedvezmény is elérhető a pénzintézetnél.  
  5. Az MBH Bank lakáshitelénél 0,7 százalékpontos is lehet a kamatkedvezmény mértéke: ennek eléréséhez legalább 700 ezer forint jövedelemnek kell érkeznie a helyben vezetett számlára. A pénzügyi szolgáltató szintén kínál a CSOK Plusszal és a falusi CSOK-kal kombinálható lakáshitelt, amelynél a
    piaci hitel éves, fix kamata 6,1 százalék, emellett itt is elérhetők induló díjkedvezmények is,
  6. Az OTP Banknál fél százalék a kamatkedvezmény mértéke, ha a piaci kölcsön mellé CSOK Pluszt is kér az igénylő. Emellett az induló költségekhez kapcsolódó kedvezmények mellett a piaci lakáshitelnél is többféle módon csökkenthető a kamat: így 0,5 százalékpontos diszkontot érhet, ha az ügyfél prémium- vagy privátbanki szerződéssel rendelkezik, illetve a jövedelem alapján is járhat akár 1,2 százalékpontos engedmény.
  7. A Raiffeisen Banknál a CSOK Plusz párhuzamos igénylésekor 0,5 százalékpontos kamatkedvezmény, illetve 0,35 százalékpontos diszkont érhető el abban az esetben is, ha az ügyfél megfelelő nagyságú jövedelemmel rendelkezik, és kellő aktivitással használja a bankszámláját.
  8. Az UniCredit Banknál is fut az induló költségekhez kapcsolódó akció a lakáshitelnél, illetve többféle kamatkedvezmény-csomagot is kínál a pénzintézet.

Száguld a piac, erős a verseny

A kamatkedvezmények nyújtása abból a szempontból érthető, hogy a bankközi kamatok alakulása miatt a piaci feltételű hiteleknél nincs túl nagy mozgásterük az árazásnál a bankoknak: így azokat az ügyfeleket igyekeznek jutalmazni, amelyek megfelelő számlaforgalommal rendelkeznek, vagy éppen szimultán több hitelterméket vesznek igénybe.

Emellett a lakáshitelek iránti kereslet az utóbbi bő másfél évben stabilan magas, ami szintén jót tesz a piaci versenynek: amint arról korábban beszámoltunk, az év első hat hónapjában soha nem látott értékben, bő 809 milliárd forintért kötöttek lakáshitel-szerződéseket a bankok, ami több mint negyedével volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az Otthon Start program szeptemberi indulása pedig újabb lökést adhat a piacnak, ami alapján borítékolható, hogy 2025 is rekordév lesz a lakáshiteleknél.

 

