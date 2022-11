Előrendelhető a világ első repülő autója, az Alef Aeronautics A-típusú modellje. A megközelítőleg

129 millió forintba kerülő elektromos jármű a tervek szerint 2025-ben kerül forgalomba,

szárazföldön több mint 300, levegőben pedig 177 kilométert tesz majd meg egy-két utassal. A kaliforniai székhelyű cég hivatalos honlapján 62 ezer forintnak megfelelő összegért bármikor rendelhetünk magunknak egyet, de ha előbb szeretnénk hozzájutni, mint a nagy többség, akkor a vételár mellett még 620 ezer forintot kell kifizetnünk az elsőbbségi gyártásért.

Fotó: ALEF

A négy légcsavarral ellátott repülő kocsi a dugókban válhat leginkább hasznossá, legalább is ez derül ki az egyik alapító prezentációjából, aki azt is bemutatta, hogy az A-típus a drónokhoz hasonlóan képes lesz vízszintesen felemelkedni és bármilyen akadályt kikerülni – amennyiben azon a területen nem tiltja semmi a felszállást. Később, 2035-ben aztán jöhet az olcsóbb verzió: a Model Z egyhuzamban már 643, illetve 321 kilométeres táv megtételére, valamint négy-hat utas szállítására lesz képes, és majd' tizedannyiba fog kerülni, mint elődje.

Fotó: ALEF

A dizájn rendkívüli, az autó oldalai lesznek a szárnyak, amikor a gép vízszintesbe kerül

– mondta róla Tim Draper, a Tesla és a SpaceX egykori befektetője, aki 3 millió dollárral szállt be a projektbe.

Az Alef A modelljét elsősorban az különbözteti meg a versenytársak prototípusaitól, hogy kerekeken tud közlekedni a földön, erre a többiek eddig nem voltak képesek.

Fotó: XPENG

Az Xpeng X2-vel sem lehet majd furikázni, ugyanis most még „csak” repül, de ígérik, idővel ezt a problémát is orvosolni fogják a „kínai Teslánál”. Az ötödik generációs, kétüléses, 130 km/órás végsebességre képes X2-őt nemrégiben mutatták be a dubaji Gitex 2022 nevű technológiai szakkiállításon – egyelőre pilóta és utasok nélkül. A könnyű, szénszálas szerkezete miatt mindössze 560 kilogrammos jármű részben a súlyából fakadóan sem alkalmas a közúti közlekedésre, de a következő példánynak már lesznek kerekei és egy igazi autóra fog hasonlítani.

Fotó: XPENG

A kínaiak legkorábban 2024-ben szeretnék elkezdeni a gyártását az egyébként 65 millió forintos gépnek,

az első szériából többet taxiként állítanának szolgálatba az Egyesült Arab Emírségekben.