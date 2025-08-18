Deviza
Nagy Márton bejelentést tett a magyar minimálbérről: Európa legnagyobb adócsökkentése jön Magyarországon

A magyar kormány elkötelezett a magyar munkahelyek megvédésére, ezért nyitott arra a javaslatra, hogy csökkentse a szociális hozzájárulási adó mértékét, és ne bővítse a vendégmunkások számát. A kormány így tárgyalni fog ezekről. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kijelentette, hogy megvédik az ipart és a minimálbér-emelést is: nemcsak hogy végrehajtják Európa legnagyobb adócsökkentését, de növelik a béreket is.
Németh Anita
2025.08.18, 15:30
Frissítve: 2025.08.18, 15:31

„Megvédjük az ipart, a munkahelyeket és a minimálbéremelést is!” – kezdte délutáni posztját a Facebookon Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter délelőtt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztetett, délután pedig a munkaadókat és munkavállalókat tömörítő Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával (VKF).

Nagy Márton
Nagy Márton elárulta, hogy melyik adót csökkentené a magyar kormány / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A miniszternek azért volt ennyire sűrű a hétfői napja, mert „az elhibázott vámmegállapodás ugyanis húsba vágó gazdasági károkat okoz. Nemcsak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a hároméves bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít”.

„Lépnünk kell, pontosabban nekünk kell lépnünk, mert senki sem fogja helyettünk megvédeni a magyar ipart, a magyar munkahelyeket és a béremeléseket!” – jelentette ki Nagy Márton, majd úgy folytatta, hogy „a munkaadók és a munkavállalók is látják, hogy az elhibázott vámmegállapodás megnehezíti a minimálbér 2026-os jelentős, két számjegyű emelését”.

A bejegyzés alapján a VKF arra tett javaslatot, hogy a szociális hozzájárulási adót (szocho) a kormány 1 százalékponttal csökkentse.

Nagy Márton szerint 

ez nem egyszerű menet, tárgyalni fogunk róla, mert legalább 200 milliárd forintos adókönnyítést jelent. 

Emellett a VKF tagjai rögzítették, hogy a magyar munkahelyek az elsők, ezért a

vendégmunkáskvóta szintjét nem szabad emelni, ahogy az országlista enyhítése is elfogadhatatlan számukra.

A miniszter kiemelte: arról sem tettek le, hogy ne csak többen dolgozzanak, hanem a magyarok egyre többet is keressenek, azaz egyre több legyen a családok zsebében.

„Végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését, és növeljük a béreket, 2027-re pedig el akarjuk érni, hogy a minimálbér a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát elérje. Erről sem teszünk le!”

A miniszter hétfőn délelőtt adócsökkentést lengetett be. Akkor arról írt, hogy nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot.

