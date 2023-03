Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Németország kérésére az Európai Unió Tanácsa elhalasztotta azt a szavazást, amely a belsőégésű motorok 2035-től való kivezetéséről szól. A Bloomberg szerint a szálakat az autóipar két ikonikus szereplője, a Fiat kötelékébe tartozó Ferrari és a Volkswagen ernyője alatt álló Porsche mozgatja.

A németek ragaszkodnak a Porsche 911-hez, de töltőt semmiképp nem szeretnének rá.

Fotó: picture alliance

A luxuskocsigyártók elsősorban biztosítékokat szeretnének kapni Brüsszeltől arra vonatkozóan, hogy 2035 után is használhatók majd szintetikus üzemanyagok a gépjárműmotorokban, és már most meg akarnak ágyazni ennek a piacnak. A Porsche kutatás-fejlesztési vezetője, Dr. Michael Steiner ugyanis korábban azt állította, hogy ezek az üzemanyagok lehetővé tehetik, hogy továbbra is értékesítsenek belsőégésű motoros autókat az elektromos járművek mellett. A német cég üzemeiben jövőre 55 millió litert állítanának elő, két évvel később pedig megcéloznák az 550 litert.

A cikk megjegyzi, hogy

a Ferrari és a Porsche egyébként is az autóipar kis szegmensébe tartozik, úgyhogy esetükben sokkal inkább nemzeti státuszszimbólumokról van szó, vagyis a németek, illetve az olaszok érdekérvényesítő képességéről.

A Bloomberg szakírója úgy véli, az eset két dologra is rávilágít: a karbonsemlegesség elérése sokkal többe kerül némely gyártóknak, mint azt korábban gondolták, másrészt azt is megmutatja, hogy bizonyos vállalati, üzleti, gazdasági érdekek miként befolyásolhatják az átállást a zöld technológiára Európában.

Az ügyben az hozhat előre mozdulást, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vasárnap találkozik Olaf Scholz német kancellárral.

Többen sérelmezik azt is, hogy Németországnak továbbra sincs szándékában sebességkorlátozást bevezetni az autópályáin, ráadásul egyik legnagyobb kincsétől, a Porsche 911-től sem akar megválni – chilei leányvállalatában ezért állít elő kísérleti jelleggel szintetikus anyagokat repülőkhöz, hajókhoz, valamint kocsikhoz. Az ok amúgy prózai: a gyártó nem kívánja töltővel felszerelni a 911-et…

A németek között mindenesetre nincs egyetértés, miután a Polestar vezérigazgatója, Thomas Ingenlath szánalmas húzásként jellemezte a szavazás késleltetését.

A Ferrarinak is az akkumulátorok súlya jelenti a legnagyobb problémát

Fotó: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Eközben az olaszok is minden követ megmozgattak, hogy időt nyerjenek, hiszen akárcsak a többi gyártó számára, a Ferrari esetében is az akkumulátorok súlya jelenti a legnagyobb problémát, ez ugyanis jelentős hatással van az aerodinamikára és a vezethetőségre is. A maranellóiak első elektromos autójukat 2035-re ígérik, de addig inkább a szilárdtest-akkumulátorok, a hidrogén üzemanyagcellák, valamint a szintetikus üzemanyagok használatának lehetőségét vizsgálják. Az EU-nál pedig azt is elérték, hogy azok a gyártók, amelyek évente 10 ezernél kevesebb kocsit termelnek, öt év haladékot kapjanak a 2035-ös céldátumot illetően.

Ez azt jelenti, hogy a belsőégésű motorok értékesítése nem áll le 2035-ben.

Az e-üzemanyagok nélkül nem lehet határidőre kivezetni a belső égésű motorokat A legtöbb német autógyártó már felkészítette a motorjait az e-üzemanyagok forgalomba helyezésére.

Az Európai Parlament és a 27 uniós tagállam október végén jutott megállapodásra a belsőégésű motorral hajtott új autók értékesítésének 2035-től való betiltásáról. Az egyezség részét képezi az unió azon törekvésének, hogy lehetőleg nullára csökkentsék a közlekedés károsanyag-kibocsátását az EU-ban. Az unió klímaváltozás elleni intézkedéscsomagja keretében a károsanyag-kibocsátást 2030-ig 55 százalékkal tervezik visszaszorítani az 1990-es évek szintjéhez képest, míg a klímasemlegességet 2050-re érnék el.