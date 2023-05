Előbb spórolnak a magyarok a ruházaton és az élelmiszeren, mint az autójukon

A jelenlegi gazdasági körülmények majd’ mindannyiunk pénzügyi helyzetét érintették (98,8 százalék), olyannyira, hogy a kiadásainkat is optimalizálnunk kellett. Az átlagpolgár 2-4 területen is takarékoskodik. A jelenlegi üzemanyagárak mellett azt gondolnánk, hogy az autóhasználatot is visszafogjuk, de 66,9 százalékunk továbbra is ugyanúgy közlekedik a személyautójával, mint korábban – derül ki a Magyar Suzuki Zrt. friss kutatásából.

2 órája | Szerző: P. A. R.

2 órája | Szerző: P. A. R.