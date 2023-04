„A piaci aktivitás visszatérésében szerepet játszhatott az a tény, hogy a téli szezon elmúltával oldódott a rezsiköltségek által keltett bizonytalanság, a vásárlók így ismét nagyobb számban mernek tartós cikkekre költeni. Ugyanakkor újra egyre több használt kocsit importálnak, és az újautó-beszállítások is lassan növekvő pályára kerültek. A korábbi gépjárművek lecserélésével ezek is mind pótlólagos forgalmat eredményeznek a belföldi használtautó-piacon” – mondta a Világgazdaságnak Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, rég vettünk már annyi használt kocsit (72 300), mint márciusban. A szakember szerint az év hátralevő részben hónapról hónapra kisebbek lehetnek az ingadozások, így havi átlagban tartósan megmaradhat az átírásokra vonatkozó 70 ezerhez közeli mennyiség. Hozzátetette: évről évre egyre több személyautó van forgalomban – 2022 végére ez az érték már meghaladta a 4,1 milliót –, ami fokozatosan növeli az adásvételek számát is.

Rendesen a zsebébe kell nyúlnia annak, akik használt Suzuki Swiftet vagy Volkswagen Golfot szeretne

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A JóAutók.hu-n a következő márkák és modellek a legnépszerűbbek:

az Opel Astra,

a Suzuki Swift,

a Ford Focus,

a Volkswagen Golf.

Ezek közül a Focus drágult meg a legjobban: tavaly ugyanilyenkor 3 618 523 forint volt az átlagára, most viszont már 5 216 045, ami 44 (!) százalékos növekedés. A Golfnak is megkérik az árát az eladók, miután idén átlagosan 39 százalékkal többért, 4 683 236 forintért kínálnak egy ilyen kocsit megvételre. Egy Swiftért 32 százalékkal kell többet fizetnünk (2 839 759 forint) 2023-ban, míg a legpopulárisabb típusok közül még az Astra az, amelyik úgy ahogy tartja az árát (2 815 807 forint).

„Az újautó-eladások visszaesése miatt folyamatos a hazai személyautó-állomány öregedése.”

2022-ben ez az érték már 15,4 évre nőtt, ami természetesen a használtautó-piacon megforduló járművek korösszetételében is megmutatkozik: a gazdát cserélő használt kocsik több mint 75 százaléka legalább 10 éves.

Változást ebben a tendenciában csak az újautópiac további jelentősebb élénkülése hozhat – mutatott rá Halász.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy az újautó-eladások növekedése – a korábbi járművek lecserélése miatt – aktivizálja a használtautó-szegmenst is. Utóbbi sok esetben az újautópiac alternatívájaként is működik. Jó példa erre, hogy amikor a félvezetőhiány miatt hirtelen kínálati problémák jelentek meg, és bezuhantak az új személygépkocsik-eladások, a kereslet egy része gyorsan átcsatornázódott ide.

Halász Bertalan úgy véli, ma az újautópiacon egyre kevésbé a kínálat okozza a problémát. A magas árak, az inflációs nyomás most a keresleti oldalt gyengíti. Kiemelte: ha a gazdasági körülmények nem javulnak érezhetően, az év hátralévő részében sem várható, hogy jelentősen megugranának az új autók eladási számai.

A magánvásárlók többsége marad a használtpiacon, ahol igyekszik néhány millió forintért jó állapotú autóhoz jutni – manapság azonban már egyre nehezebb ilyet találni

– figyelmeztetett, majd elmondta, a piac szereplői a körülmények ismeretében már egy erős stagnálással is kiegyeznének. Ha az infláció enyhülne és az emberek újra elkezdenének vásárolni, talán kis mértékű növekedésre is volna esély. Ehhez viszont majdhogynem elengedhetetlen, hogy a jegybanki alapkamat is csökkenő pályára kerüljön, ami javítaná a finanszírozási kondíciókat – ez ugyanis ennek a piacnak egy nagyon fontos mozgatórugója.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A magas finanszírozási költségek nem csupán az újautó-eladásokat nehezítik, hanem a használt szegmensben – főleg az ötmillió forint feletti szinten – is érezhetően megnőtt az átlagos értékesítési idő.

„A megugró kamatok emellett a kereskedők készletfinanszírozási lehetőségeit is beszűkítik. A szalonok forgalmát egyelőre még pörgetik a korábbi időszakokban leadott, idén teljesítendő rendelések, de az új megrendelések egyelőre az elvárt szint alatt mozognak” – közölte a vezérigazgató, aki úgy látja, a szalonok és a kereskedők óvatosságból egyre nyomottabb áron számítják be a cserélni kívánt járműveket.

Hajas további kihívásként tekint arra is, hogy az 1,5–2 millió forintos sávban normális állapotban lévő autót ma már egyre nehezebben lehet találni.

Növekszik ugyanis annak a kockázata, hogy a használt kocsit keresők nem megfelelő minőségű autóra tesznek szert. Úgy gondolja, a korábbiaknál nagyobb szerep jut az olyan ellenőrzött használtautó-piactereknek, amelyek kínálatában csak a megfelelően dokumentált előélettel rendelkező gépjárművek jelenhetnek meg.