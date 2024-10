Kampányt indított egy autós cég Magyarországon: miért tesszük ezt a kocsinkkal?

Az autós cég vezérigazgatója rádöbbent: egyedül ül egy kéttonnás kocsiban / Fotó: Fejes Bence

Nagy fába vágta a fejszéjét az Ayvens a legújabb kampányával, melyben azt hangsúlyozza, az autónk nem a névjegyünk.

Már régóta formálódik bennünk a gondolat, hogy a fenntartható flották kialakítása nemcsak az alternatív meghajtási módok bevonásával lehetséges, hanem itt, mint az élet más területein is, a valódi használati igényeinkhez kell igazítani a fogyasztásunkat – jelen esetben az autó kiválasztását.

Hiszen nem szedünk ki magunknak tíz tányér ételt vacsorára, és nem hordunk öt számmal nagyobb méretű nadrágot sem – miért tesszük ezt az autónkkal? A kocsink típusa és mérete jelenleg sokkal inkább státuszszimbólum, a névjegyünk, nem pedig a használati szokásainkhoz illeszkedik, hogy milyen autóban ülünk.

Én komolyan gondolom – és erről évek óta beszélünk –, hogy a fenntarthatóságért tenni is kell. Nálam is eljött a pillanat, amikor rádöbbentem: egyedül utazom egy kéttonnás járműben. A klímaválság miatt nagy bajban leszünk, ha továbbra is ugyanúgy élünk, ahogy most. Olyan kérdések fogalmazódtak meg bennem, hogy én mit tudok tenni a változásért, vagy a cégem, és mire lehetünk hatással. Ez utóbbi kifejezetten fontos, mert a gondolat önmagában nem elég. Nem szeretek évekig beszélni valamiről és közben nem cselekedni. Azért, mert én vagyok a vezérigazgató, még nem jelenti azt, hogy a legnagyobb autóban kellene ülnöm. Ez a felfogás a vezetői stílusomra is igaz. Emlékszem, 2017-ben éppen az e-mobilitásról beszélgettünk egy konferencián: mindenki a másikra várt, a kormányra, hogy cselekedjen, amikor én azt mondtam, jól van, mi elkezdjük, csak zöld rendszámos kocsi lehet mostantól a flottánkban. Így indultunk el ezen az úton. Most is sok teendőnk van, nem gondolom, hogy már holnap óriási eredményeket fogunk elérni, de valahol és valakinek el kell kezdenie – mi belevágtunk.