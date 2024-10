Célkeresztben az új autók adásvétele

Az ország minden új gépjárművet értékesítő vállalkozása számíthat arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal fogyasztóvédelmi eljárást indít ellene és bekéri a vállalkozás által alkalmazott blanketta adásvételi szerződést. Azt, amit rendre aláíratnak a fogyasztónak minősülő vásárlóval, amikor új személygépjárművet értékesítenek számára. Aminek a tartalmát, mint általános szerződési feltételeket, röviden „ászf”-et, a fogyasztó nem alakíthat, hanem vagy elfogadja egy az egyben, vagy nem az adott kereskedőtől vesz új autót. Bár a felmérések szerint nem különösebben szeretnek ászf-et olvasgatni a fogyasztók, azért autóvásárláskor a legtöbb ember átfutja az orra elé tolt kész szerződést, és van, amikor zsigerileg úgy érzi, egyik-másik feltétel kifejezetten, szinte igazságtalanul hátrányos számára. Ilyen ellenérzést kelthet a fogyasztóban, amikor a márkakereskedés kizárja saját felelősségét, ha késve adja át az autót, mondván ő nem tehet semmiről, nem kényszerítheti a beszállítóit, vagy amikor a gépjármű átadási határidejét eleve igen hosszú – akár egy év – időtartamban kötik ki, ami alatt akár a vásárló érdekmúlása is elképzelhető, de nincs olyan szerződéses kikötés, ami lehetővé tenné részére az elállást. Gyakori, hogy a blankettaszerződés nem tartalmazza teljes körűen, világosan és érthetően azokat a szerződési feltételeket, amelyek miatt az átadás előtt a kereskedés megemelheti az autó megállapodott eredeti vételárát, súlyos anyagi többletterheket okozva a fogyasztóknak.

Gyakori, hogy a blankettaszerződés nem tartalmazza teljes körűen, világosan és érthetően azokat a szerződési feltételeket / Fotó: Shutterstock

A papír nem sikít, látszólag bármit elbír, és igen gyakran ún. tisztességtelen általános szerződési feltételeket is. A „tisztességtelenség” pedig, mint polgári jogi kategória azt jelenti, hogy megborul, kibillen a felek szerződéses egyensúlya, konkrétabban a szerződésből az egyik és a másik felet illető jogok és kötelezettségek egyensúlya, méghozzá nem is akárhogyan, hanem a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megsértésével, egyoldalúan és indokolatlanul annak a félnek a hátrányára, akivel szemben az előre megírt, általános szerződési feltételt alkalmazzák. Amikor az ember kis túlzással úgy érzi, neki alig valamit szabad, a vállalkozás bezzeg garantáltan jól jár, bárhogy is alakuljanak a körülmények. Az említett egyensúlytalansági helyzet, a tisztességtelen általános szerződési feltétel nem csak fogyasztó és vállalkozás, hanem akár vállalkozás és vállalkozás közötti szerződéses relációban is előfordulhat.