Használtautó-piaci körkép: a kínálatot még a dízel uralja, de a keresletet már az elektromos hajtja

A hazai használtautó-piac kínálati szerkezete lassan, de biztosan átalakul. 2025 szeptemberében a meghirdetett járművek 87 százalékát továbbra is 10 millió forint alatt kínálták, az olcsóbb, 2,5 millió forint alatti autók aránya (38,3 százalék) egy év alatt csökkent, a magasabb árkategóriájú, 10 millió forint feletti járműveké pedig 13,4 százalékra nőtt. A kínálati átlagár 5,6 millió forint volt, ami 3,7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

Vajon melyik lesz az első olyan év, amikor a használtautó-piac kínálati oldalát is a hibrid és az elektromos autók fogják dominálni? (A kép illusztráció) / Fotó: Németh András Péter

A leglátványosabb változás a keresleti oldalon figyelhető meg, míg a kínálatban a benzines (49,3 százalék) és dízel- (40,9 százalék) autók dominálnak. A kereslet azonban már teljesen más képet mutat. Az elektromos autók utáni igény egyetlen év alatt 37,5 százalékkal, a hibridek utáni pedig 23,1 százalékkal ugrott meg. A dízeles autók népszerűsége 8,9 százalékkal, a benzineseké pedig 3,4 százalékkal esett vissza 2024 szeptemberéhez viszonyítva. Ez a kettősség feketén-fehéren mutatja a vásárlói preferenciák eltolódását a modernebb technológiák felé.

Általában a dízelmeghajtású használt autók a leghasználtabb autók

Az egyes meghajtástípusok között jelentős különbségek mutatkoznak. A dízelautók jellemzően fáradtabban kerülnek a piacra a többihez képest: 220 ezer kilométeres átlagos futásteljesítményük 41,9 százalékkal magasabb, mint az átlagban 155 ezer kilométert futott benzineseké. A kínálati árak alapján a hibridek számítanak a legdrágábbnak a piacon, 12,06 millió forintos átlagárral.

Az elektromos autók átlagára egy év alatt 7,1 százalékkal csökkent, ami a kínálat bővülésének és a technológia terjedésének tudható be.

A hibridek ára stagnált (mínusz 0,3 százalék), a dízelek átlagára pedig 5,7 százalékkal magasabb volt, mint a benzineseké.

A legtöbb hirdetés szeptemberben a Volkswagen márkához kapcsolódott (több mint 7000 darab), ezt követte a BMW, a Ford és az Opel. A prémiummárkák (Mercedes, BMW, Audi) továbbra is kiemelkedő átlagárral szerepelnek, míg az Opel és Renault modellek jellemzően 3 millió forint alatt cserélnek gazdát. A tíz leggyakrabban hirdetett modell közül a Ford Focus és a Skoda Octavia őrzi vezető helyét, az Audi A6 a legdrágább (7 millió forint), a Suzuki Swift pedig a legolcsóbb (1,6 millió forint) és a legidősebb (17,7 év) a listán.