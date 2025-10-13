Az Insura adatai szerint szeptember végéig a személyautókra megkötött teljes körű cascobiztosítások idei átlagdíja 206 400 forint volt, 4,7 százalékkal alacsonyabb a múlt év azonos időszakában tapasztalt 216 300 forintos szintnél – közölte a biztosításközvetítő hétfőn.

Annyira öreg az átlagos magyar autó, hogy nem lehet rá cascót kötni– amire viszont igen, a tulajdonosa örülhet / Fotó: DiPres / Shutterstock

Kiemelték, hogy a szerződők 22 százaléka nyolc évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százaléknyian kiegészítő biztosításokat is kötöttek.

A tájékoztatás szerint az új autók átlagos cascodíja az év első kilenc hónapjában 254 ezer forint volt, ami 1,6 százalékos csökkenés tavalyhoz képest, miközben azok az ügyfelek, akik használtautó-vásárláskor kötöttek cascoszerződést, átlagosan 219 400 forintot fizettek, ami 3,8 százalékos csökkenés.

A legkevesebbet, átlagosan 173 100 forintot azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online megkötött cascobiztosítások 165 100 forintos éves átlagdíja jelentősen alatta marad a teljes átlagnak, mivel a kedvezőbb díjú évfordulós kötések nagyobb arányban zajlanak ezen a csatornán.

Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója a közleményben rámutatott arra, hogy az átlagdíjak csökkenése részben a piacon tapasztalható biztosítói verseny következménye, de szerepe van benne annak is, hogy az idei szerződések között magasabb a kisebb átlagdíjjal rendelkező évfordulós kötések aránya, ami pedig az ügyfelek növekvő tudatosságára utal.

A közlemény szerint továbbra is probléma, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik cascobiztosítással, pedig a lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra – vihar, jégverés, áradás – kizárólag a casco nyújt fedezetet.

A csekély biztosítottsági hányadnak az egyik magyarázata, hogy a biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót egy autóra, vagyis a 16,3 éves átlagéletkorral rendelkező hazai autópark több mint fele eleve kiesik a biztosítható körből.

A 8–15 év közötti autók körében is nagyon sok gépjármű közlekedik cascovédelem nélkül.