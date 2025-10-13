Deviza
EUR/HUF392.16 0% USD/HUF338.52 +0.14% GBP/HUF450.86 0% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92.06 +0.06% RON/HUF77.07 +0.05% CZK/HUF16.12 -0.05% EUR/HUF392.16 0% USD/HUF338.52 +0.14% GBP/HUF450.86 0% CHF/HUF421.23 -0.04% PLN/HUF92.06 +0.06% RON/HUF77.07 +0.05% CZK/HUF16.12 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,370.99 +0.37% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,776 +0.22% OTP29,830 +0.91% RICHTER10,570 -0.28% OPUS567 +0.35% ANY7,320 +0.27% AUTOWALLIS158.5 -1.26% WABERERS4,880 0% BUMIX9,574.82 +0.12% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,196.61 +0.17% BUX102,370.99 +0.37% MTELEKOM1,792 -0.45% MOL2,776 +0.22% OTP29,830 +0.91% RICHTER10,570 -0.28% OPUS567 +0.35% ANY7,320 +0.27% AUTOWALLIS158.5 -1.26% WABERERS4,880 0% BUMIX9,574.82 +0.12% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,196.61 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is - Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

biztosítás
cascobiztosítás
casco
autó
autózás

Annyira öreg az átlagos magyar autó, hogy nem lehet rá cascót kötni – amire viszont igen, a tulajdonosa örülhet

Csökkentek a cascobiztosítások átlagdíjai Magyarországon. A díjcsökkenés mögött a biztosítók közötti erősödő verseny és az ügyfelek növekvő tudatossága áll. A hazai autóállomány fele ugyanakkor eleve kiszorul a cascóból, mivel a járműpark jelentős része már túl idős a biztosításkötéshez.
VG/MTI
2025.10.13, 09:45
Frissítve: 2025.10.13, 10:09

Az Insura adatai szerint szeptember végéig a személyautókra megkötött teljes körű cascobiztosítások idei átlagdíja 206 400 forint volt, 4,7 százalékkal alacsonyabb a múlt év azonos időszakában tapasztalt 216 300 forintos szintnél – közölte a biztosításközvetítő hétfőn.

casco Car,Accident,Crash,Shuttered,Cracked,Broken,Damaged,Windshield,At,Driver
Annyira öreg az átlagos magyar autó, hogy nem lehet rá cascót kötni– amire viszont igen, a tulajdonosa örülhet / Fotó: DiPres / Shutterstock

Kiemelték, hogy a szerződők 22 százaléka nyolc évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százaléknyian kiegészítő biztosításokat is kötöttek.

A tájékoztatás szerint az új autók átlagos cascodíja az év első kilenc hónapjában 254 ezer forint volt, ami 1,6 százalékos csökkenés tavalyhoz képest, miközben azok az ügyfelek, akik használtautó-vásárláskor kötöttek cascoszerződést, átlagosan 219 400 forintot fizettek, ami 3,8 százalékos csökkenés.

A legkevesebbet, átlagosan 173 100 forintot azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online megkötött cascobiztosítások 165 100 forintos éves átlagdíja jelentősen alatta marad a teljes átlagnak, mivel a kedvezőbb díjú évfordulós kötések nagyobb arányban zajlanak ezen a csatornán.

Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója a közleményben rámutatott arra, hogy az átlagdíjak csökkenése részben a piacon tapasztalható biztosítói verseny következménye, de szerepe van benne annak is, hogy az idei szerződések között magasabb a kisebb átlagdíjjal rendelkező évfordulós kötések aránya, ami pedig az ügyfelek növekvő tudatosságára utal.

A közlemény szerint továbbra is probléma, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik cascobiztosítással, pedig a lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra – vihar, jégverés, áradás – kizárólag a casco nyújt fedezetet. 

A csekély biztosítottsági hányadnak az egyik magyarázata, hogy a biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót egy autóra, vagyis a 16,3 éves átlagéletkorral rendelkező hazai autópark több mint fele eleve kiesik a biztosítható körből.

 A 8–15 év közötti autók körében is nagyon sok gépjármű közlekedik cascovédelem nélkül.

A szakértő elárulta, mennyibe kerül az elektromos autók kötelező biztosítása

Kiderült, mennyibe kerül itthon a villanyautók kötelezője és cascója. A biztosításkötések alapján is a Tesla a legnépszerűbb elektromos autó Magyarországon.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu