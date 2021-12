A COVID hatására nem pusztán a munkavégzés körülményei változtak meg jelentősen a széles körű otthonról történő munkavégzés eredményeként. A pandémia hatással volt a munkabér mellett nyújtott egyéb juttatások szerepére és a dolgozók elvárásaira, igényeire is; ezeknek a változásoknak pedig csak egy része tekinthető átmenetinek. Míg egyes juttatások iránt az igény az irodába és a megszokott munkarendbe való részleges vagy teljes visszatéréssel egyidejűleg valószínűleg csökkenni fog, addig más juttatásokkal kapcsolatban a vírushelyzet tartós változásokat eredményezhet.

Utazáshoz kapcsolódó juttatások

A járvány kezdetén több olyan cég is igyekezett minél biztonságosabb bejutást és munkavégzést biztosítani az alkalmazottak számára, ahol nem lehetett megoldani az otthonról történő munkavégzést. Ilyen például a céges parkoló biztosítása munkavállalók magánautóinak, ami jellemzően a parkolóhasználat költségtérítés nélküli kiterjesztését jelentette a céges autóval nem rendelkező munkavállalók részére. Az autóval történő munkába járás támogatását is többen alkalmazták, amennyiben a tömegközlekedést a munkáltató és a munkavállaló nem ítélte biztonságosnak. Előremutató konstrukció a közösségi autóhasználat támogatása is (például kupon formájában), amely akár adómentesen is elszámolható lehet.

Otthoni munkavégzés támogatása

Ahol ez megoldható volt, a munkáltatók igyekeztek támogatni az otthoni munkavégzést és elérni, hogy a munkavállalók a lehető legbiztonságosabb körülmények között tudják végezni munkájukat. Ezzel előtérbe kerültek az ehhez kapcsolódó juttatások.

A rezsiátalánnyal a pénzt olyan költségre lehet fordítani, ami az otthoni munkavégzéshez kapcsolódik, pl. fűtés.

Más munkáltatók pedig engedélyezték az egyébként irodában használatos eszközök – legalábbis átmeneti – „hazavitelét”, ideértve különösen egyes irodai bútorokat és számítástechnikai eszközöket.

Az otthoni munkavégzés a járványhelyzet elmúltától függetlenül várhatóan egyre szélesebb körben fog elterjedni. Ennek megfelelően valószínűsíthető, hogy az otthoni munkavégzés támogatása iránti igény nem fog csökkenni, sőt akár erősödhet is.

Fotó: Shutterstock

Well-being juttatások

A járvány előrehaladtával és az otthonról történő munkavégzés idejének hosszabbra nyúlásával egyre nagyobb figyelem hárul az alkalmazottak mentális és fizikális egészségére, amelyek az úgynevezett “well-being” juttatások körébe tartoznak.

Fontos opció lett a munkavállalók részére biztosított csoportos és személyre szabott tanácsadás, vagy a különböző akadályok leküzdését segítő konzultáció biztosítása, pl. munkavállalói assistance program is. A well-being juttatások új elemeinek többsége vélhetően a járványt követően is a juttatási csomagok részét képezi majd.

Céges rendezvények és irodahasználattal kapcsolatos juttatások

Az egyik tipikus juttatási kör, ami a pandémia következtében ideiglenesen háttérbe szorult az elmúlt bő egy évben, azok a személyes jelenlétet igénylő csapatépítők, képzések, karácsonyi vacsorák és egyéb közösségépítés céljával szervezett céges rendezvények. Ezek a juttatások várhatóan a pandémia enyhülésével újra szerves részét képezik majd a cégek életének.

Munkavállalói lojalitás növelését célzó juttatások

A munkaerő megtartása és a munkavállalói lojalitás növelése nem csak a járvány következtében kialakult bizonytalan időszakban került a munkáltatók fókuszába – a munkavállalói fluktuáció csökkentése mindig is kulcskérdés volt a cégek számára.

A munkavállalói lojalitás növelésének módszerei közé tartoznak például a különféle ösztönző programok, és a kedvezményes/ingyenes termékek biztosítása is a munkavállalók részére.

Az ösztönző juttatások lehetnek rövid távúak, ilyenek az éves bónusz, de lehetnek hosszú távúak is, mint 2-3 éves részvényjuttatási programok. A kedvezményes, vagy ingyenes termékek biztosításának a lényege, hogy a munkavállalók a cég termékeihez kedvezményes áron vagy akár ingyen jutnak hozzá, ez pedig amely a munkavállalói lojalitás növelése mellett közvetett marketing eszközként is szolgálhat a cég számára.