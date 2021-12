Jövő héttől kapható az újságárusoknál a Figyelő TOP200 Évkönyv. Az évkönyv a hazai legnagyobb és a leggyorsabban növekvő vállalkozásokat állítja sorrendbe az OPTEN Informatikai Kft. adataira támaszkodva. Az évkönyv idei tematikája az újra nyitásra, a gazdaság talpra állítására, a makrogazdasági folyamatokra fókuszál. A Figyelő Üzleti hetilap szerkesztősége több mint 20 éve állítja össze a legnagyobb vállalkozások rangsorát.

Nagyon nehezen lehet értelmezni a 2020-as vállalati pénzügyi évet, ugyanis a Covid hatásai összehasonlíthatatlanná teszik más esztendőkkel. Rendszerint a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonlítják a folyamatokat, de akkor a világ gazdasága egy csapásra forráshiányos lett, ezzel szemben most komoly eszközállományok várták ugrásra készen a cégeket. A globális gazdaság vezetői némileg túl is fűtötték az egyes piacokat, aminek a kedvező hatásai évek múlva is látszódnak majd.

Szabó László a Mediaworks vezérigazgatója megnyitja a gálát Fotó: KALLUS GYORGY / VG

Csökkent a legfelső és a legalsó szegmensben lévő cégek közötti távolság. A 2020-as pénzügyi évben a TOP200-ba jutás árbevételi küszöb értéke 57,8 milliárd forintra nőtt, ez 9,7 százalékkal haladja meg az előző esztendő értékét. Ez persze önmagában is elég lett volna az olló csukódásához, de a hatást nagyon erősen támogatta, hogy a listavezető Mol forgalma 23,8 százalékkal apadt, ami pedig jelentősen lefelé nyomta a felső értéket.

Növekedések

Tavaly a TOP200 berkeiben az öt legnagyobb árbevétel-növekedést elért vállalat együttes növekménye 1151 milliárd forint volt. A legnagyobb forgalomcsökkenést elszenvedett öt társaság együttesen viszont 2503 milliárddal maradt el az előző évtől. A táblázatból jól kiolvasható, hogy a Covid miatt a topcégek közül a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban működők összesített árbevétele zsugorodott a legnagyobb mértékben. A feldolgozóipar összességében szintén forgalomeséssel nézett szembe, de számos vállalat tudta ebben a körben jelentősen növelni árbevételét, ami arra utal, hogy a koronavírus hatásait simított az anyacégük – pont ezért nehéz valódi trendet találni 2020-ban a vállalatok eredményeinek tekintetében.

Volt, aki most látta elérkezettnek az időt a hazai kapacitások megterhelésére, és volt, aki konzervatív módon mindenhol visszafogta aktivitását. Az viszont jól látszik, hogy aki vissza is fogta magát, a munkavállalóihoz akkor is ragaszkodott. Egy ilyen vérzivataros időszakban például a TOP200 társaságai által foglalkoztatottak száma 2,6 százalékkal nőtt 2019-hez képest. Üröm az örömben, hogy a pandémia ebben a táborban is „kimutatta a foga fehérjét”, és 2020-ban a TOP200 vállalkozásainál az adminisztratív létszámcsökkenés mértéke 3,3 százalékos volt.

Pillanatkép: Szabó László és Varga Mihály Fotó: KALLUS GYORGY / VG

Piaci hatások

Nagyon felemás volt ez az év. A járvány miatt felmerült a szóhasználatban, hogy vannak nyertes és vesztes cégek. Ténykérdés, hogy ebben az időszakban a napi fogyasztási, az elektronikai cikkeket, továbbá a lakásfelújítással kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat értékesítő vállalatok nagyot mentek. A nagy vesztes pedig egyértelműen a turisztika és a vendéglátás volt. A baj azonban az, hogy 2020 nem alkalmas az igazi összehasonlításokra, mert volt olyan társaság, amely egyértelműen a Covid-hatás okán teljesített gyengén vagy rosszul, s volt, amelyik ettől teljesen függetlenül ért el jó vagy kimagasló eredményt – így nem szembeállítható a folyamat.

Varga Mihály Pénzügyminiszter, a gála fővédnöke Fotó: KALLUS GYORGY / VG

Varga Mihály: A magyar gazdaság válságállónak bizonyult A magyar gazdaság kiállta a válságot – fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter, az est fővédnöke a Figyelő TOP200 Gála megnyitóján.

Hagyományosan a Figyelő TOP200 Gálán adták át a szerkesztőség által felkért zsűri ajánlásával az Év vállalata, az Év pénzügyi Vállalkozása, az Év Innovatív Vállalata Díjakat. Ugyancsak a november 4-én megrendezett Figyelő TOP200 Gálán került kiosztásra az OPTEN Stabilitás Díj, valamint a Provident Társadalmi és Hasznossági Díja. A Nemzeti Útdíj Szolgáltató Zrt. a Közlekedéstudományi Egyesülettel közösen a Közlekedési Innovációs Díjat, míg a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. Spar Fenntarthatósági Díjat adta át.

Díjak:

Az Év Vállalata – Zoltek Zrt.

Az Év Pénzügyi Vállalkozása – K&H Csoport

Az Év Innovatív Vállalata – Master Good Cégcsoport

OPTEN Stabilitás Díj – Samsung Electronics Magyar Zrt.

Provident Társadalmi és Hasznossági Díj – Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

NÚSZ-KTE Közlekedési Innovációs Díj – Aba Attila és Esztergár-Kiss Domokos a MOVECIT projekt kidolgozói

Spar Fenntarthatósági Díj – Henkel Magyarország Kft.

A díjazottak balról: Lehel László a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Fábián Ágnes a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Witsch Gerda Samsung Electronics marketing igazgatója, Bárány László Master Good Csoport ügyvezető igazgatója, Aba Attila a Movecit egyik kidolgozója, Guy Libot K&H Csoport vezérigazgatója, Sávoly Attila Zoltek Zrt. gazdasági és adminisztrációs vezérigazgató-helyettese Fotó: KALLUS GYORGY / VG

