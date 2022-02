A Hilton megerősítette DoubleTree by Hilton hotelportfóliójának jelentős bővítését, hat új európai szállodát jelentett be Magyarországon, Olaszországban, Franciaországban, Romániában, Hollandiában és Németországban. Európában a DoubleTree a Hilton leggyorsabban növekvő teljes körű szolgáltatást nyújtó márkája a következő öt évben a régióban várhatóan megnyíló 37 szállodával együtt, amelyek a kontinensen jelenleg működő több mint 120 DoubleTree by Hilton hotelhez csatlakoznak majd.

Fotó: WWW.STANDEHAAS.COM

A hotellánc jelenleg 19 országban működik, és a következő években további hét országban várható piacralépésük. A Hilton Európában, a Közel-Keleten és Afrikában jelenleg 600 szállodát üzemeltet, amelyek közül 140 a DoubleTree by Hilton lánchoz tartozik.

Fotó: WWW.STANDEHAAS.COM

A DoubleTree by Hilton Budapest Buda Hills Hotel and Residences, a DoubleTree by Hilton első magyarországi szállodája várhatóan 2023-ban nyitja meg kapuit, wellness- és spa-létesítményekkel, úszómedencével és rendezvényteremmel. A szálloda a Rupphegyi Kft-vel, egy magyar ingatlanfejlesztő és -kezelő céggel kötött franchise-megállapodás keretében valósul meg.