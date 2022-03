A Volkswagen Slovakia gyártása 1991-ben indult be Szlovákiában, ahol a német autógyártó azóta 4,6 milliárd eurót fektetett be nálunk, és 30 év alatt több mint 6 millió járművet gyártott. A vállalat a személygépkocsik mellett sebességváltókat, sebességváltókhoz és futóművekhez használt alkatrészeket, valamint a járműgyártásban használt berendezéseket is gyárt.