Mostantól az Uber Eats alkalmazáson belül is lehetőség van csoportos rendelés leadására – számolt be a The Verge. Ehhez el kell navigálni az adott étterem oldalára, majd az oldal jobb felső sarkában lévő három pontra kattintva a „csoportos rendelés” gombot kell kiválasztani.

A telefon névjegyzékéből kiválasztva lehet meghívni a rendelésben részt venni kívánó csoporttagokat, mindegyikük SMS-ben kap egy rendelési linket (illetve le kell tölteniük az alkalmazást, ha még nem tették volna meg). A vendégek ezután kiválaszthatják és kifizethetik a kívánt ételt.

Fotó: Shutterstock

Az applikáció legújabb funkciója lehetővé teszi, hogy vendégeid a saját készülékükön külön-külön adják le rendeléseiket.

Az Uber Eats ezenfelül arra is lehetőséget ad, hogy a teljes számlát te álld, ugyanakkor kiadási korlátokat is be lehet állítani az alkalmazásban.

Ha pedig valamilyen összejövetelt tervezel, az Uber lehetőséget ad arra is, hogy csoportos rendeléseket hozz létre akár hét nappal a tervezett esemény előtt. Az emberek egy meghatározott időablakon belül vehetik át az ételt, és az Uber értesíti őket, ha esetleg elfelejtenék.