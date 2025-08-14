Brazília természeti csapásként kezeli Trump vámháborúját és vissza csak drágább kávéval lő – egyelőre

Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök bejelentette a régóta ígért és várt segélycsomag azonnali bevezetését az amerikai vámok által sújtott vállalatok támogatására. A csomag központi eleme az exportőröknek nyújtott 30 milliárd real értékű hitelkeret és az alternatív piacok megtalálásában nagyobb akadályokkal küzdő termékek kormányzati beszerzése áll. (Egy real 62,6 forint.)

A segélycsomag bevezetését a brazil elnök jelentette be / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök a hónap elején emelte 10-ről 50 százalékra több brazíliai áru importvámját. Bár egyes termékek, így

a repülőgépek,

a narancslé,

az olaj

és a gyümölcspép

mentesült a magasabb tarifák alól, a lépés így is negatív hatással lesz olyan iparágakra, mint a kávé, a marhahús, a tengeri termékek, a textilipar, a cipőipar és a gyümölcsipar.

Bár eredetileg ezzel fenyegetett, Lula azóta már jelezte, hogy nem fog azonnali válaszlépéseket hozni az amerikai intézkedésre, viszont a BRICS-csoport soros elnökeként egyeztet a többi tagállammal a közös fellépésről. Narendra Modi indiai kormányfővel és Hszi Csin-ping kínai elnökkel már tárgyalt is az elmúlt napokban.

A segélycsomag szerdai bejelentésekor

Lula megerősítette, hogy kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, de az „ország szuverenitása érinthetetlen”.

Hozzátette, hogy az egyeztetések alatt nem jelent be ellenlépéseket, nem tesz semmit, ami okot adna a brazil–amerikai kapcsolatok romlására.

Hitel a segélycsomag központi eleme

A károsult vállalatok a már létező exportgarancia alapon keresztül kapják meg a hitelt; az alapot az állami tulajdonban lévő fejlesztési bank (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) kezeli.

A brazil kávé nem mentesül az amerikai vámok alól / Fotó: Anadolu via AFP

A kormány emellett további 4,5 milliárd reállal járul hozzá a kisebb vállalatok támogatását szolgáló alapok megerősítéséhez, valamint enyhíti az exportőrök adóterheit, hogy azok versenyképesek maradjanak az Egyesült Államokban. Ez az intézkedés a a jövő év végéig érvényes, és a kormány becslései szerint ötmilliárd real bevételkieséssel jár.

A terv meghosszabbítja a „visszatérítés” rendszer keretében igénybe vehető adókedvezmények időtartamát; ez lehetővé teszi, hogy

a cégek visszaigényeljék az exportált áruk gyártásához felhasznált alapanyagok importadóját.

Emellett támogatja a korábban az amerikai piacra szánt áruk kormányzati felvásárlását is, amelyeket középiskolák és kórházak étkeztetésére fordítanak.