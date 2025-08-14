Brazília természeti csapásként kezeli Trump vámháborúját és vissza csak drágább kávéval lő – egyelőre

Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök bejelentette a régóta ígért és várt segélycsomag azonnali bevezetését az amerikai vámok által sújtott vállalatok támogatására. A csomag központi eleme az exportőröknek nyújtott 30 milliárd real értékű hitelkeret és az alternatív piacok megtalálásában nagyobb akadályokkal küzdő termékek kormányzati beszerzése áll. (Egy real 62,6 forint.)
Donald Trump amerikai elnök a hónap elején emelte 10-ről 50 százalékra több brazíliai áru importvámját. Bár egyes termékek, így
mentesült a magasabb tarifák alól, a lépés így is negatív hatással lesz olyan iparágakra, mint a kávé, a marhahús, a tengeri termékek, a textilipar, a cipőipar és a gyümölcsipar.
Bár eredetileg ezzel fenyegetett, Lula azóta már jelezte, hogy nem fog azonnali válaszlépéseket hozni az amerikai intézkedésre, viszont a BRICS-csoport soros elnökeként egyeztet a többi tagállammal a közös fellépésről. Narendra Modi indiai kormányfővel és Hszi Csin-ping kínai elnökkel már tárgyalt is az elmúlt napokban.
A segélycsomag szerdai bejelentésekor
Lula megerősítette, hogy kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, de az „ország szuverenitása érinthetetlen”.
Hozzátette, hogy az egyeztetések alatt nem jelent be ellenlépéseket, nem tesz semmit, ami okot adna a brazil–amerikai kapcsolatok romlására.
A károsult vállalatok a már létező exportgarancia alapon keresztül kapják meg a hitelt; az alapot az állami tulajdonban lévő fejlesztési bank (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) kezeli.
A kormány emellett további 4,5 milliárd reállal járul hozzá a kisebb vállalatok támogatását szolgáló alapok megerősítéséhez, valamint enyhíti az exportőrök adóterheit, hogy azok versenyképesek maradjanak az Egyesült Államokban. Ez az intézkedés a a jövő év végéig érvényes, és a kormány becslései szerint ötmilliárd real bevételkieséssel jár.
A terv meghosszabbítja a „visszatérítés” rendszer keretében igénybe vehető adókedvezmények időtartamát; ez lehetővé teszi, hogy
a cégek visszaigényeljék az exportált áruk gyártásához felhasznált alapanyagok importadóját.
Emellett támogatja a korábban az amerikai piacra szánt áruk kormányzati felvásárlását is, amelyeket középiskolák és kórházak étkeztetésére fordítanak.
Az intézkedéseket a Lula által aláírt végrehajtási rendelet tartalmazza, amely azonnal hatályba lép, de ahhoz, hogy érvényes is maradjon, négy hónapon belül a kongresszusnak is jóvá kell hagynia.
„Nem félhetünk, idegeskedhetünk vagy aggódhatunk, amikor válság van. A válság arra szolgál, hogy új dolgokat hozzunk létre” – idézte az AP amerikai hírügynökség Lulát. „Ebben az esetben az a kellemetlen, hogy a Brazília elleni szankciók bevezetésére hivatkozott okok nem léteznek” – tette hozzá, arra utalva, hogy az 50 százalékos vámokat Trump a Jair Bolsonaro volt brazil elnök elleni „boszorkányüldözéssel” indokolta.
Bolsonarót puccs elkövetésével vádolják, és jelenleg házi őrizetben van.
Az Egyesült Államok a világ legnagyobb kávéfogyasztója, és a felhasznált mennyiség harmadát Brazília adja, és a vámok hatása már érződik az árakon. Bár a júliusi infláció alulmúlta az elemzői várakozásokat, az élelmiszerár-infláció maradt a júniusi 2,9 százalékon éves összehasonlításban, a kávé ára tavalyhoz képest 14,5 százalékkal emelkedett.
A helyzet pedig ennél csak rosszabb lesz, mert a Tax Foundation július végi becslése szerint az amerikai élelmiszerimport majdnem 74 százalékára, 163 milliárdos értékre vonatkoznak majd vámok.
Ráadásul azok a vállalatok, amelyek nem elérhető természeti erőforrásokat, például kávét vagy kókuszvizet importálnak, nem rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy a vám elkerülése érdekében a termelést belföldre helyezzék át.
