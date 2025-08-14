Két nap alatt kétszer is megtörtént a katasztrófa: újabb busz gyulladt ki Budapesten – Karácsony Gergely azonnali vizsgálatot rendelt el

„Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz – és szerencsére sem tegnap, sem ma nem sérült meg senki. A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek” – írta Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán.
A főpolgármester közlése szerint 2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt kétszer is, ez azonnali vizsgálatot igényel.
Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére
– közölte.
A politikus azt is írta, hogy a legfontosabb az utasok és a dolgozók biztonsága, és mindent megtesznek azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője is beszámolt a Facebook-oldalán, hogy Budán, a Németvölgyi úton kigyulladt egy busz.
„Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki” – fogalmazott. Az esetről videót is megosztott:
A politikus szerint nem csak a közösségi közlekedést napi szinten használóknak aggasztó az újabb eset.
A BKK Info azt írja, hogy lezárták az Érdi utat a Süveg utcánál, mert tűzoltók dolgoznak. A 8E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a BAH-csomópont és az Eper utca közötti megállókat, de egy autóbusz közlekedik a Farkasréti temető és a BAH-csomópont között. Az 59-es villamospótló autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Márton Áron tér és a Süveg utca megállót.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy kigyulladt és teljes egészében égett egy BKV-busz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A lángok egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedtek.
