Letarolja a magyar szőlőt a gyilkos kór, a magyar kormány beavatkozik

A szőlő aranyszínű sárgaság-fertőzése (fitoplazma) szőlőkabócák által terjesztett, súlyos ragály, mely ellen nagyon nehéz védekezni. A megtámadott tőke általában néhány éven belül elhal, a helyzetet általában csak a tőke kivágásával lehet kezelni. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter friss tájékoztatása szerint a kormány a most megjelent rendeletmódosítás alapján a hatóság által elrendelt kötelező kivágást követően a szőlőültetvény újratelepítésére is igényelhető szőlő szerkezetátalakítási támogatás – írja az Origo.

A fitoplazma miatt segítséget kapnak a hatóság által elrendelt kényszer-tőkekivágással érintett gazdák (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Fitoplazma: még a ragály után sem kell abbahagyni a szőlőnevelést

Navracsics Tibor tájékoztatása szerint a 2025. augusztus 13-án megjelent rendeletmódosítás alapján a szőlőültetvény újratelepítésére igényelhető szőlő szerkezetátalakítási támogatás mértéke legalább 60, de akár 70 százalék is lehet.

„A cél, hogy a károsult termelő ne kényszerüljön a tevékenysége abbahagyására”

– jelezte a területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor azt is jelezte, hogy az eddigi támogatások mellett a magyar kormány kezdeményezésére még idén uniós döntés születhet arról, hogy a betegség elleni védekezés 100 százalékos támogatást kapjon,

„Bízunk abban, hogy ebben a küzdelemben mindenki a magyar gazdák érdekei mellé áll!” – írja bejegyzésében a miniszter.

Magyarországon mintegy 58 ezer hektáron zajlik a szőlőtermesztés, mely a termőterület csökkenése ellenére továbbra is meghatározó szerepet játszik a hazai agráriumban. 2024-ben országosan 3,73 millió mázsa szőlőt takarítottak be. Az idei kilátásokat nagyban befolyásolják az időjárási szélsőségek, főként az aszályos periódusok.

