Bebizonyította az államtitkár, miért nem juthat el az orosz hadsereg Budapestig – „Egy közepes képességű középiskolás is ki tudja számolni"

„A Trump–Putyin találkozó előtt felpörög a retteg­tetés az oroszok európai inváziós terveitől” – írta Facebook-oldalára Magyar Levente.

A külgazdasági és külügyminiszter-helyettes úgy fogalmazott, hogy „borzalmas, ami Ukrajnában történik, de ebből miért következne az, hogy Moszkva célja a konfliktus kiterjesztése további államokra, azaz háború a NATO-val?”

Hozzátette, hogy rengeteg minden szól ez ellen, leginkább maga az ukrajnai katonai helyzet. A politikus közölte: 2022 elején a front Donyeck alatt állt. Ma Pokrovszk ostroma zajlik. A két város közötti távolság nagyjából 45 kilométer légvonalban. A háború 1267 napja tart.

Ebből egy közepes képességű középiskolás is ki tudja számolni, hogy az orosz hadsereg ezen a frontvonalon átlagosan naponta mintegy 36 métert, havonta durván egy kilométert haladt előre, azt is iszonyatosan nagy áron.

– jelentette ki.

Magyar Levente azt is írta, hogy Párizs, Berlin, de még Varsó vagy Budapest is nehezen elérhető orosz célnak tűnik, „nem beszélve arról, hogy a megújult, felizmosított ukrán hadsereg sem éppen egyenlő a NATO összesített haderejével”.

A miniszter-helyettes szerint a következő, potenciálisan sorsdöntő napokban hallatni kell a józanság hangját is a békefolyamat manipulálását célzó hisztériakeltés közepette.

Az orosz hadsereg szerdán közölte, hogy két donyecki települést, Katlabuhotés és Ninakorivkát is elfoglalták, a moszkvai védelmi tárca szerint pedig az elmúlt nap során hat ukrajnai frontszakaszból négyen sikerült előrenyomulni, és több mint ezerháromszázhetven ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint Kijev provokációt készít elő, hogy meghiúsítsa a pénteken Alaszkában esedékes orosz–amerikai csúcstalálkozót. A tárca szerint Harkiv megyében drón- és rakétatámadást színlelnének, amelyet orosz csapásként mutatnának be, civil áldozatokkal.