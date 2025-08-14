Lépett a gáztároló cég: könnyebb lett hozzájutni a szolgáltatásaihoz

A Magyar Földgáztároló Zrt. üzletszabályzatában az eddig nem engedélyköteles, egyedileg igényelt szolgáltatások már választható szolgáltatásként szerepelnek. A változás azt jelenti a földgázt tároltató cégek számára, hogy az eddiginél egyszerűbben juthatnak hozzá az érintett gáztárolói szolgáltatásokhoz, azaz termékekhez.

Könnyebb lesz igénybe venni az MFGT gáztárolói szolgáltatását / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az átsorolást maga az MFGT kezdeményezte az üzletszabályzata felülvizsgálata és frissítése részeként. A társaság a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz (MEKH) jóváhagyásra benyújtott üzletszabályzat-tervezetében kilenc olyan terméket sorolt fel, amelyek a honlapján akkor még nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő, egyedileg igényelt egyéb gáztárolói szolgáltatásként szerepeltek.

Ezek a következők:

Storage plusz,

Peak plusz,

Megszakítható ki-, betárolási kapacitás,

Gáznapon belüli rugalmasság,

100 százalékban elérhető letörésmentes ki-, betárolási kapacitás,

Gázkölcsön,

Gázkölcsön plusz,

Profitsharing

és Data plusz.

Az MFGT ezek közül csak az első ötöt szerette volna választható szolgáltatássá átsorolni, de a MEKH a földgázkereskedők érdekképviseleteivel történt egyeztetés után arra utasította, hogy sorolja át a maradék négyet is.

Kényelmesebb lesz igénybe venni a gáztárolói szolgáltatást

Azt, hogy egy ügyfél számára mit jelent a módosítás, egy iparági forrás magyarázta el a Világgazdaságnak. Emlékeztetett, hogy a gáztörvény eredetileg két, nem engedélyköteles tevékenységet hagyott meg: a tranzitot a bértárolást. Csakhogy amikor egy gáztárolói termék nem engedélyköteles, akkor azt csak úgy lehet igénybe venni, hogy

az ügyfél minden esetben bejelenti a konkrét kérelmét az MFGT-nél,

amely ezután aukciót írt ki a termékre, hiszen egyedileg nem állapodhat meg senkivel,

majd az ügyfél regisztrál az aukcióra,

és indul a tenderen.

E rendszer bonyolult volta azonban ügyfeleket tarthatott távol a magyarországi gáztárolók használatától. Korábban (a magyar közüzemi gáznagykereskedő mellett) az MFGT legjelentősebbnek ügyfele a szerb gáznagykereskedő volt, az is csak a Szerbiát is átszelő déli gázfolyosó megnyitásáig. (Most is tároltat Magyarországon, de forrásunk szerint kevesebbet.) A bőséges tárolókapacitással rendelkező MFGT tehát könnyebben jut ügyfélhez, ha a szolgáltatásai is könnyebben hozzáférhetők. Ez történt most, amikor az addig egyedi kérelmek alapján nyújtott szolgáltatásait választható szolgáltatássá alakította, hiszen az ügyfélnek mostantól elég az aukciói kiírását figyelnie.