Lépett a gáztároló cég: könnyebb lett hozzájutni a szolgáltatásaihoz

A Magyar Földgáztároló Zrt. üzletszabályzatában az eddig nem engedélyköteles, egyedileg igényelt szolgáltatások már választható szolgáltatásként szerepelnek. A változás azt jelenti a földgázt tároltató cégek számára, hogy az eddiginél egyszerűbben juthatnak hozzá az érintett gáztárolói szolgáltatásokhoz, azaz termékekhez.
Az átsorolást maga az MFGT kezdeményezte az üzletszabályzata felülvizsgálata és frissítése részeként. A társaság a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz (MEKH) jóváhagyásra benyújtott üzletszabályzat-tervezetében kilenc olyan terméket sorolt fel, amelyek a honlapján akkor még nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő, egyedileg igényelt egyéb gáztárolói szolgáltatásként szerepeltek.
Ezek a következők:
Az MFGT ezek közül csak az első ötöt szerette volna választható szolgáltatássá átsorolni, de a MEKH a földgázkereskedők érdekképviseleteivel történt egyeztetés után arra utasította, hogy sorolja át a maradék négyet is.
Azt, hogy egy ügyfél számára mit jelent a módosítás, egy iparági forrás magyarázta el a Világgazdaságnak. Emlékeztetett, hogy a gáztörvény eredetileg két, nem engedélyköteles tevékenységet hagyott meg: a tranzitot a bértárolást. Csakhogy amikor egy gáztárolói termék nem engedélyköteles, akkor azt csak úgy lehet igénybe venni, hogy
E rendszer bonyolult volta azonban ügyfeleket tarthatott távol a magyarországi gáztárolók használatától. Korábban (a magyar közüzemi gáznagykereskedő mellett) az MFGT legjelentősebbnek ügyfele a szerb gáznagykereskedő volt, az is csak a Szerbiát is átszelő déli gázfolyosó megnyitásáig. (Most is tároltat Magyarországon, de forrásunk szerint kevesebbet.) A bőséges tárolókapacitással rendelkező MFGT tehát könnyebben jut ügyfélhez, ha a szolgáltatásai is könnyebben hozzáférhetők. Ez történt most, amikor az addig egyedi kérelmek alapján nyújtott szolgáltatásait választható szolgáltatássá alakította, hiszen az ügyfélnek mostantól elég az aukciói kiírását figyelnie.
Ahhoz, hogy a MEKH jóváhagyja az adott termékek esetében az MFGT által alkalmazott díjakat (illetve azok felső határát), a társaságnak be kell mutatnia a hivatalnál a termékekre vonatkozó saját díjmeghatározását és a díjmeghatározás részletes uniós gyakorlatát. A hivatal e díjakat most elfogadta, bár öt termék esetében (gáznapon belüli rugalmasság, 100 százalékban elérhető letörésmentes betárolási és kitárolási kapacitás, Gázkölcsön, Gázkölcsön plusz és Profitsharing) nincs uniós referenciaár. Azonban indokoltnak találta az MFGT által bemutatott költségeket, és figyelembe vette, hogy az érintett, piaci helyzettől függő szolgáltatásokra az MFGT azokat a korábban egyedi szolgáltatásként kialakított díjmeghatározást alkalmazta, amelyek
Az MFGT tájékoztatása szerint a meghirdetett betárolási ciklus kezdetén az idén még kitárolás folyt, a fizikai betárolás április 13-án kezdődött. Az átmeneti időszakban virtuálisan folyamatos volt az ellenirányú tárolás is, változó mennyiségben.
Június elején a (ahogyan tavaly június elején is) az importvezetékek karbantartása miatt csökkent az országba érkezett földgáz mennyisége, ezért három tároló gázát is fel kellett használni. Ez a megoldás nem része a szokott üzemmenetnek, de a társaság készült rá, és sikeresen lebonyolította.
Magyarázata szerint a folyamatos egyidejű be- és kitárolás látszólag felesleges, de a valóságban így kínálható rugalmasság az ügyfeleknek, ez a működés pedig nagyban hozzájárult az országos gázrendszer egyensúlyának fenntartásához.
A társaság tárolónak a legalacsonyabb töltöttsége a ciklusváltáskor volt, és 20 százalékot tett ki. A naptári év felénél mintegy 40 százalékos töltöttséget ért el az egyesített tároló. Nyilvános uniós adatok szerint augusztus 5-én az MFGT tárolóinak együttes töltöttsége 42,15 százalékon állt, míg a nála kisebb hazai tárolótársaságé, a Hexumé 17,22 százalékon.
A július derekáig országosan (tehát a Hexummal együtt) Magyarországon betárolt földgázmennyiség a 2022-es évi kivételével kisebb volt, mint az elmúlt hat év bármely azonos időpontjában a MEKH által közölt diagram szerint.
A második negyedévben az MFGT egy árverést tartott 2025/2026 tárolói évre. A felajánlott 50 csomagból 20-at adott el. Az árverésen talált vevőt szabad kapacitásokra is új, tesztszolgáltatásként (Opciós jog). A szolgáltatást az alacsony tél- nyár spread miatt vezette be.
A 2025. július 30-án ismételt árverésen nem kelt el a felkínált 30 csomag. Az árverést most csütörtökön ismétli meg az MFGT.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.