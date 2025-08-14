Állampapír: mindenkit érintő, fontos változást jelentett be az Államkincstár - ennek sokan fognak örülni

Az állampapír-befektetések kiemelt szerepet játszanak az államháztartás stabilitásának megőrzésében, miközben biztonságos, alacsony kockázatú és rendkívül kedvező kamatozású befektetési lehetőséget biztosítanak a magyar lakosság számára. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik majd az ügyfeleket, miközben a pénzügyi rendszer hatékonysága is erősödik - emelte ki közleményében a Magyar Államkincstár.

Állampapír: örülhetnek a WebKincstár és MobilKincstár felhasználói / Fotó: Róka László / MTI

Állampapír: örülhetnek a WebKincstár és MobilKincstár felhasználói

Az Államkincstár közleményéből kiderül, mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek a WebKincstárban és a MobilKincstárban. Az új, azonnali fizetési megoldás lehetővé teszi, hogy a befektetők néhány másodperc alatt, közvetlenül bankszámlájukról teljesítsék a tranzakciót. A QVIK fizetés a WebKincstáron, valamint a MobilKincstáron kezdeményezett állampapír-vásárlási tranzakció során a „Bankkártya”, valamint a „Pénzszámla és Bankkártya” fizetési mód kiválasztását követő fizetési felületen keresztül érhető el. A folyamat egyszerű:

a banki alkalmazás megnyitásával vagy QR-kód beolvasásával az ügyfelek biztonságosan és azonnal indíthatják el a befizetést.

A Magyar Államkincstár folyamatosan fejleszti online szolgáltatásait, amelyek egyre népszerűbbek a lakossági befektetők körében. Jelenleg a Kincstár online értékesítési csatornáit 650 ezer ügyfél használja, a számlanyitások 60 százaléka online történik, míg a befektetési tranzakciók 80 százalékát a WebKincstár és a MobilKincstár felületein hajtják végre az ügyfelek.

A Kincstár szolgáltatásainak fejlesztésekor ügyfeleinek a szokásait is alapul veszi és egyre több kényelmi és biztonsági funkcióval látja el a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazásokat. Az új fizetési mód bevezetése tovább növeli az ügyfelek kényelmét, és megkönnyíti a biztonságos állampapír-vásárlást. A Kincstárban már közel 1,1 millióan vezetnek értékpapírszámlát, amelyeken a megtakarítások értéke idén közel 600 milliárd forinttal nőtt és megközelíti a 9 ezer milliárd forintot.