A Hiventures portfóliójába a múlt év végére 423 cég tartozott, és rekordösszegű, majd 22 milliárd forintos összbefektetéssel túlszárnyalták a tavalyra kitűzött kihelyezési célt. Ezzel a 2017 eleji indulás óta eltelt hatvan hónapban csaknem hatvanmilliárd forintot fektetett be startupokba és érettebb vállalatokba – közölte a VG-vel a tőkealap-kezelő. Mára 400 startup és 23 érett vállalat alkotja a Hiventures portfólióját.

A kis- és középvállalkozások számára – hosszú ideig tátongó finanszírozási rést lefedve – 2019 szeptemberében váltak elérhetővé a Hiventures tőkefinanszírozási megoldásai, majd 2020 végén a nagyvállalati szektorra is kiterjesztették a termékpalettájukat, ami mostanra iparágaktól függetlenül felölel minden cégvásárlást, fúziót, generációváltást, ingatlantranzakciót, beruházást, piacbővítést, kapacitásnövelést, növekedési pályára állást és innovációt. Olyan dinamikusan nő a hagyományos vállalatoknak nyújtott tőkebefektetések volumene, hogy a tavalyi 22 milliárdos kihelyezés csaknem fele kkv-kba és nagyvállalatokba áramlott.

Fotó: Kallus György / VG

A tőkebefektető portfóliójába tartozó cégek az év végén 2740 főt foglalkoztattak, az összárbevételük pedig tavaly megközelítette a 66 milliárd forintot, amely duplája a 2020-asnak.

Továbbá a portfólió negyedéről elmondható, hogy a forgalmának jelentős részét a külpiaci jelenlét generálta, az exportból származó összbevétel az egy évvel korábbi másfélszeresére nőtt. Tavaly 12 exitet könyvelt el a Hiventures és mostanra majd száz társbefektetésben vett részt.

A járvány tavaly is hatással volt a Hiventures működésére, a Startup mentőprogramot az év végén zárta le a társaság, összesen 3,5 milliárd forintot folyósított harminc bajba jutott startup számára. A nehézségekkel küzdő kis- és középvállalkozások számára viszont június 30-ig még biztosan nyitva áll a lehetőség, hogy segítséget kérjenek.

A mentőfinanszírozások célja, hogy ne menjenek csődbe magyar vállalkozások, vagy korábban prosperáló, de nehéz helyzetbe került piaci szereplők ne kerüljenek külföldi tulajdonba.

A mentőfinanszírozás többek között olyan iparágakat érintett, amelyeket a hagyományos, piaci finanszírozók túl kockázatosnak tartottak, például a vendéglátás vagy a szállodaipar.

Az elmúlt esztendő legfontosabb befektetései között több vállalati tranzakciót is számon tart a társaság. Például Magyarország két meghatározó, az élelmiszeriparban komoly múlttal rendelkező családi vállalkozásnak segített zökkenőmentessé tenni a generációváltást. A Szatmári Konzervgyár Kft. és az EKO Konzervipari Kft. Magyarországon termelt friss zöldségekre és gyümölcsökre alapozza tevékenységét. A Hiventures kétmilliárd forint összértéket meghaladó befektetéseivel egyidejűleg vadonatúj menedzsmentszemléletet is kaptak a vállalatok, tőkeszerkezetük megerősödött, és megteremtődött annak a lehetősége, hogy növeljék jelenlétüket a belföldi áruházak polcai mellett az exportpiacokon is.

Eddigi legnagyobb startup befektetését is tavaly valósította meg a társaság, 900 millió forinttal szállt be a felhőalapú üzleti megoldást és vállalatirányítási rendszert fejlesztő Smartfrontba. Ez az ügylet fémjelezte a Hiventures növekedési programjának modellváltását, amely lehetővé teszi, hogy milliárdos nagyságrendben is képes önálló tőkefinanszírozást biztosítani a legígéretesebb startupoknak, illetve scaleup fázisban lévő vállalkozásoknak.

A startupok terén egyre nagyobb hangsúlyt helyez a tőkebefektető a meglévő vállalataival való közös értékteremtő munkára. A Hiventures szerint bár a hazai ökoszisztéma jelentős fejlődésen ment keresztül, a korai fázisú startupok finanszírozásában továbbra is nagy szükség van a szerepvállalására, mivel ezek a típusú befektetések még mindig nagyon kockázatosnak bizonyulnak a piaci szereplők számára, így továbbra sincs kellő mértékű magánbefektetői aktivitás. Érettebb startupok esetében viszont arra törekednek, hogy egyre nagyobb arányban társbefektetőként lépjenek fel. A kockázatitőkealap-kezelő jövőbeli terveinek legfontosabb eleme, hogy az érettebb vállalatok esetében is olyan markáns szerepet töltsön be, mint a startupok finanszírozásában, és új távlatokat nyisson számukra a versenyképességhez.