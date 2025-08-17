Rendkívüli időszak a húspiacon, a csúcsokat ostromolja a marhahús ára

Több mint 20 évnyi piaci információszolgáltatás során soha nem láttak a jelenlegihez hasonló, rendkívüli időszakot a nemzetközi húsiparágban – derült ki Brett Stuart és Simon Quilty, az amerikai székhelyű Global AgriTrends vezetőinek és tulajdonosainak a christchurchi vöröshús-ágazati konferencián tartott előadásából, amelyről az Euromeatnews tudósított. Quilty kijelentette: a marhahús ára – amely júniusban rekordmagas, 139,4 pontot ért el a FAO globális marhahúsár-indexében – globálisan most fenntartható. Szerinte hasonló a helyzet a juhhússzektorral is, ahol csak nagyon kevéssel maradnak el a rekordáraktól. A juhárak egyébként 68 százalékkal emelkedtek a 2023. október–novemberi mélypont óta – tette hozzá.
Ami a globális piacokat illeti, az árak csúcspontjai valószínűleg jövőre jönnek el. Valószínűleg a juhhúságazat fogja először elérni a csúcsot, majd a marhahúságazat következik a következő év második felében – prognosztizálta.
Míg a szarvasmarha- és marhahúsárak a közelmúltban keresletvezéreltek voltak, a következő időszakot a kínálat fogja meghatározni 2027–2028-ban, a legszűkösebb kínálattal és a legmagasabb árakkal. Előrejelzésük szerint ugyanakkor ebben az időszakban – tehát 2027–2028-ban – a marhahúsárak enyhén mérséklődnek, majd 2029–2030-ban a magasabb termelés miatt érzékelhetően csökkenni kezdenek.
A magasabb árak ellenére az Egyesült Államokban továbbra is stabil a kereslet, és Kína mára meghatározó mértékben a Föld legnagyobb marhahúsimportőrévé vált, elérve a 2,87 millió tonnát 2024-ben.
Stuart szerint
Donald Trump amerikai elnök eddigi, vámokkal kapcsolatos megszólalásai sokkal rosszabbat tettek a piacokkal, mint a tényleges intézkedései, bár ez változhat.
Egyelőre azonban nem tudni, hogy mi lesz a kimenetele Kína jelenlegi vizsgálatának, amely az importnak a belföldi marhahúsárakra gyakorolt hatását elemzi.
Mint emlékezetes, márciusban leállították az amerikai marhahúsexportot Kínába. Brazília pedig – amelyre potenciálisan 76,4 százalékos amerikai vámot szabhatnak ki – átirányította a marhahúskivitelét Kínába. Ez az új-zélandi és az ausztrál exportőrük számára előnyös, mivel ezek az országok elfoglalták a brazilok korábbi piacait.
A brazil marhahúsra kivetett, erős amerikai vám azonban magasabb árakhoz vezethet Új-Zéland számára. Az Egyesült Államokba irányuló brazil marhahúsexport január és május között 118 százalékkal nőtt 2024-hez képest, elérve a 175,06 ezer tonnát, szemben az új-zélandi 79,13 ezer tonnával.
Közben az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) júliusi állattenyésztési jelentése szerint
az amerikai szarvasmarha-állomány létszáma 1,3 százalékkal csökkent.
Ez azt jelenti, hogy a szarvasmarhakészletek az 1950-es évek óta történelmi mélypontra estek, ami rekordmagas marhahúsárakat eredményezett. A portál idézi Ken Goldman közgazdászt, aki kijelentette, hogy bár a nemzeti állattenyésztési ágazat „optimista” az állomány helyreállását illetően, az indexek nem mutatnak pozitív tendenciát.
