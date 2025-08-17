Bild: Trump először Zelenszkijjel, majd az EU vezetőivel fog találkozni - ez már kész ciki

Donald Trump amerikai elnök először személyesen kíván találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel , majd az Európai Unió (EU) vezetőivel – jelentette a Bild újság augusztus 17-én kormányzati körökbe tartozó forrásokra hivatkozva.

Fotó: AFP

„Trump kezdetben csak az ukrán elnököt fogadja. Csak ezt követően csatlakoznak hozzá az őt kísérő vezető uniós politikusok. A program egy munkavacsorát és egy többórás, kibővített formátumú megbeszélést is tartalmaz” – áll a kiadványban.

Trump előreláthatóan hétfőn találkozik Friedrich Merz német kancellárral, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Emmanuel Macron francia elnökkel, Alexander Stubb finn elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és Mark Rutté NATO-főtitkárral is.

A pénteki alaszkai csúcstalálkozó után Európa attól tart, hogy Trump egyértelműen Moszkva álláspontja felé közeledik. Az uniós vezetők ezért most sietve Washingtonba utaznak, hogy Volodimir Zelenszkijjel együtt próbálják mederben tartani az amerikai politika fordulatát. Előtte azonban vasárnap telefonon egyeztetnek a közös frontról.

Putyin és Trump árnyékában: telefonon tárgyalnak Európa vezetői, hogy felkészüljenek a Fehér Házba visszatérő Zelenszkij támogatására.

Közbne Steve Witkoff, Trump különmegbízottja szerint, az USA és Oroszország megállapodott az ukrajnai biztonsági ígéretekről, és olyan jól haladt a tárgyalás Trump és Putyin között, hogy eltekintettek egy esetleges tűszüneti megállapodástól, és egyből a békekötésre koncentráltak. Azt mondta, „megállapodásra jutottunk abban, hogy az Egyesült Államok és más nemzetek gyakorlatilag az 5. cikkelyhez hasonló megfogalmazást kínálhatnak Ukrajnának” – mondta Witkoff a CNN műsorában, utalva arra a NATO-rendelkezésre, amely kimondja, hogy ha egy szövetségest megtámadnak, az minden tagállam elleni támadásnak minősül.