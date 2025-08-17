Deviza
online csalások
állásinterjú
deepfake
álláskeresés
mesterséges intelligencia

Búcsú az online állásinterjútól: a mesterséges intelligencia már a cégek orra alá is borsot tör – elárasztották a munkaerőpiacot a csalók

A technológia nemcsak válaszsúgásra alkalmas, hanem teljes személyazonosság-hamisításra is. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepe az álláskeresésben új trendet indított el: egyre több cég visszahozza a személyes interjúkat, hogy kiszűrje a csalókat.
VG
2025.08.17., 18:02

Az utóbbi években a virtuális állásinterjúk váltak az új normává, különösen a távmunka terjedése miatt. Most azonban a mesterséges intelligencia (MI) elterjedése egyre több munkaadót arra késztet, hogy visszatérjen a „régi iskolás” módszerhez: a személyes találkozókhoz.

Can you trust your ears? AI voice scams rattle US mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepe az álláskeresésben új trendet indított el: egyre több cég hozza vissza a személyes interjúkat, hogy kiszűrje a csalókat / Fotó: AFP

A toborzók szerint egyre több jelölt használ MI-eszközöket a háttérben, például kódolási feladatok megoldására valós időben, vagy akár arra, hogy teljesen más személynek adja ki magát. A ritkább, de súlyosabb esetek között már MI által segített bűnözői próbálkozások is vannak, amelyek célja adat- vagy pénzszerzés a felvétel után.

Nem véletlen, hogy a Cisco, a McKinsey és a Google is visszahozott legalább egyfordulónyi személyes interjút bizonyos pozícióknál. Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója júniusban a Lex Fridman podcastben hangsúlyozta: 

csak így tudják ellenőrizni, hogy a jelöltek valóban rendelkeznek a szükséges alapvető készségekkel.

A szoftvermérnöki és programozói állások a leginkább érintettek, mivel ezek gyakran távmunkában végezhetők, a kiválasztási folyamat pedig jellemzően virtuális. Mike Kyle, a Coda Search/Staffing technológiai toborzási igazgatója a The Wall Street Journalnak elmondta, hogy az ügyfeleiknél a személyes interjúk aránya az idén 30 százalékra nőtt a tavalyi 5 százalékról.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az MI fejlődésével már élethű deepfake videók és hangfelvételek is készíthetők. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda idén figyelmeztetett: több ezer észak-koreai állampolgár próbál amerikai munkavállalóként bejutni technológiai cégekhez, hogy fizetést szerezzen. Egy Gartner-felmérés szerint a megkérdezett álláskeresők 6 százaléka beismerte, hogy csalást követett el az interjún, és a cég előrejelzése szerint 2028-ra a pályázói profilok negyede hamis lesz világszerte.

A McKinsey már másfél éve előírja, hogy legalább egyszer személyesen is találkozzanak a jelölttel, különösen az ügyfélkapcsolati pozícióknál. A tapasztalatok szerint már az is elég lehet, ha a jelöltnek felvetik a személyes interjú lehetőségét – a csalók ilyenkor gyakran egyszerűen eltűnnek.

Védelem a mesterséges intelligencia ellen

A cégek egyre több technológiai védelmet is bevetnek: a Greenhouse például a Clear azonosítási rendszerével, a Cisco pedig biometrikus azonosító ellenőrzéssel igyekszik kiszűrni a hamis jelölteket.

A munkaerőpiacon most egy új fegyverkezési verseny zajlik: miközben a munkaadók szoftverrel szűrik a tömeges jelentkezéseket, a pályázók MI-vel próbálnak előnyt szerezni – a végeredmény pedig egyre gyakrabban a személyes interjú visszatérése.

MI-forradalom a munka világában: veszélyben van, vagy csak átalakul az állásunk?

A robotok nem feltétlenül szüntetik meg a munkánkat, de alapjaiban alakíthatják át. A kérdés az, hogy a mesterséges intelligencia bevezetése a szaktudást váltja ki, vagy épp a fárasztó, monoton feladatokat veszi át – és hogy mindez érdekesebbé vagy éppen elviselhetetlenebbé teszi-e a munkánkat.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
744 cikk

 

 

2 perc
Ukrajna

Az ukrajnai rendeződéssel Záhony is visszakapná korábbi szerepét

Visszatérhetnek az oroszországi és a távolkeleti fuvarok is.
9 perc
szántóföldi zöldség

A holland és német hagymák lenyomhatják itthon is az árakat

A forróság persze csökkenti a hozamokat.
11 perc
Trump-Putyin-találkozó

Orosz-ukrán háború: mi lesz az ukrán fegyverekkel békeidőben?

A nyugati fegyverek a legnagyobb európai hadsereggé tették az ukránt, talán a török veszi fel vele a versenyt. Az orosz–ukrán háború esetleges befejeződése után az ukrán kézben lévő fegyverek egy része a másodpiacokon köthet ki.

