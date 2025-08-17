Búcsú az online állásinterjútól: a mesterséges intelligencia már a cégek orra alá is borsot tör – elárasztották a munkaerőpiacot a csalók

Az utóbbi években a virtuális állásinterjúk váltak az új normává, különösen a távmunka terjedése miatt. Most azonban a mesterséges intelligencia (MI) elterjedése egyre több munkaadót arra késztet, hogy visszatérjen a „régi iskolás” módszerhez: a személyes találkozókhoz.

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepe az álláskeresésben új trendet indított el: egyre több cég hozza vissza a személyes interjúkat, hogy kiszűrje a csalókat / Fotó: AFP

A toborzók szerint egyre több jelölt használ MI-eszközöket a háttérben, például kódolási feladatok megoldására valós időben, vagy akár arra, hogy teljesen más személynek adja ki magát. A ritkább, de súlyosabb esetek között már MI által segített bűnözői próbálkozások is vannak, amelyek célja adat- vagy pénzszerzés a felvétel után.

Nem véletlen, hogy a Cisco, a McKinsey és a Google is visszahozott legalább egyfordulónyi személyes interjút bizonyos pozícióknál. Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója júniusban a Lex Fridman podcastben hangsúlyozta:

csak így tudják ellenőrizni, hogy a jelöltek valóban rendelkeznek a szükséges alapvető készségekkel.

A szoftvermérnöki és programozói állások a leginkább érintettek, mivel ezek gyakran távmunkában végezhetők, a kiválasztási folyamat pedig jellemzően virtuális. Mike Kyle, a Coda Search/Staffing technológiai toborzási igazgatója a The Wall Street Journalnak elmondta, hogy az ügyfeleiknél a személyes interjúk aránya az idén 30 százalékra nőtt a tavalyi 5 százalékról.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az MI fejlődésével már élethű deepfake videók és hangfelvételek is készíthetők. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda idén figyelmeztetett: több ezer észak-koreai állampolgár próbál amerikai munkavállalóként bejutni technológiai cégekhez, hogy fizetést szerezzen. Egy Gartner-felmérés szerint a megkérdezett álláskeresők 6 százaléka beismerte, hogy csalást követett el az interjún, és a cég előrejelzése szerint 2028-ra a pályázói profilok negyede hamis lesz világszerte.

A McKinsey már másfél éve előírja, hogy legalább egyszer személyesen is találkozzanak a jelölttel, különösen az ügyfélkapcsolati pozícióknál. A tapasztalatok szerint már az is elég lehet, ha a jelöltnek felvetik a személyes interjú lehetőségét – a csalók ilyenkor gyakran egyszerűen eltűnnek.