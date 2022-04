Érezhetően nőtt a forgalom a hazai bankfiókok többségében az orosz–ukrán háború kitörése óta – derült ki a VG banki körképéből. A pénzintézeteket annak kapcsán kerestük meg, hogy a munkaerő-közvetítő cégek tájékoztatása szerint egyre több Ukrajnából érkező menekültet regisztrálnak a hazai munkaerőpiacon, nekik pedig értelemszerűen szükségük van itteni számlára is.

A piacvezető OTP Bank több esetben tapasztalta, hogy a menekültek Magyarországon is nyitnak számlát, tájékoztatásuk az OTP hivatalos oldalának címlapján elérhető, ukrán és angol nyelvű részletes dokumentum segíti az érdeklődőket, illetve bizonyos fiókokban az anyanyelvükön is intézhetik ügyeiket.

Fotó: Kallus György / VG

A Magyar Bankholding szerint vannak olyan területek az országban, ahol megnőtt a munkaerő-közvetítők aktivitása az ukrán munkavállalók kapcsán, az érintett bankfiókokban több számlát nyitnak. Ugyanakkor a közvetítő által hozott ukrán ügyfelek nem beszélnek angolul, de a cég képviselője mindig biztosít tolmácsot. Erről beszélt Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezetője is, valamint arról, hogy egyes családok néhány bőrönddel és helyi ismerősök nélkül érkeztek Magyarországra. Nem ismerik a lehetőségeket, nem beszélnek nyelveket, idegenül mozognak itt, ezért a Prohumán alkalmazottai a hét minden órájában rendelkezésükre állnak.

A Raiffeisen Banknál elsősorban a határ közelében lévő, illetve egyes budapesti fiókokban érdeklődnek az ukrán menekültek a számlanyitási lehetőségekről. Ahol ez az igény gyakori, ott a bank meg tudja oldani a nyelvi akadályok leküzdését. Az UniCredit Bank fiókhálózatában is érzékelhetően nőtt az ukrán állampolgárok által kezdeményezett számlanyitások száma, nagy többségüknek pedig már van magyarországi tartózkodási engedélye is. Kollégáik több fiókban angol nyelven is az ügyfelek rendelkezésére állnak.

Az Erste Banknál a háború első heteiben nőtt a fiókok forgalma. Az Ukrajnából érkezők a bank bármely hazai fiókjában nyithatnak számlát a forint mellett euróval, amerikai dollárral, brit fonttal, svájci frankkal és kanadai dollárral. Ehhez a meghirdetett számla- és elektronikus lehetőségeket vehetik igénybe: átutalásokat, pénztári tranzakciókat, bankkártya-, sms-, internetbanki és mobilbanki szolgáltatásokat.

A MagNet Banknál nem érzékeltek növekedést az Ukrajnából érkezők számában. Nincs külön ukrán nyelvű ügyfélkiszolgálási pontjuk, a magyarul nem beszélőket angolul tudják tájékoztatni.

A K&H-nál is nyithatnak bankszámlát az Ukrajnából érkezők. A menekültstátuszt a magyar hatóság által kiadott okmánnyal kell igazolni, amely kiváltja a tartózkodási engedélyt is. Szükség van személyazonosságot igazoló okmányra is

– szögezte le a pénzintézet.

Ennek kapcsán Mihályi Magdolna, a Jobtain HR Szolgáltató Kft. ügyvezetője a VG-nek megjegyezte, sokan hivatalos okmányok nélkül – a rendkívüli szabályoknak megfelelően, engedéllyel – lépnek át a határon. Ám nagy könnyebbség, hogy a kormányrendelet módosításának köszönhetően a humanitárius tartózkodási engedély megszerzésének adminisztrációs ideje jelentősen lerövidült a menedékjogot kérők számára.