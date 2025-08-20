Orbán üzenetei rendre az európai politika alapjává válnak, New Yorkban így látják

„Orbánnal az a gond, hogy előbb-utóbb az ő üzenetei lesznek az európai politika alapjai. Az EU-tagság kérdésében azonban egyelőre nem ennyire egyértelmű a helyzet" – reagált Orbán Viktor miniszterelnök kijelentéseire Bojan Pancevski, a Wall Street Journal európai tudósítója az X-en. A világ egyik legnagyobb példányszámában eladott, az USA második lapjában közölt elismerő kommentár azután született - a Magyar Nemzet szerint -, hogy Orbán Viktor az Európai Unió 27 tagállamának vezetőjének keddi tanácskozása után összefoglalta az álláspontját.

Orbán Viktor meglátásai és üzenetei az európai politika alapjává válhatnak – ismeri el a Wall Street Journal újságírója. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő szerint nagyot fordult a világ, hiszen míg nem is olyan rég még kiátkozták a béke követeléséért, addigra ma már ez a vezérszólam.

A békemissziónkért a sárga földig lehordtak, ma pedig az Európai Unió a béke angyalának látja magát



– írta Orbán Viktor, kifejtve, hogy a Trump–Putyin-találkozó nagy siker, de csak a kezdet, hiszen egy második fordulóra is jó esély van, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Európának is tető alá kell hoznia egy európai–orosz csúcsot. A miniszterelnök szerint ugyanis ennek hiányában csak audienciára járhatunk, ma még csak Washingtonba, de holnapután Moszkvába is. Azt is hangsúlyozta, hogy Európának erősnek kell lennie, ezért minden pénzügyi és gazdasági erőforrásunkat saját megerősítésünkre kell fordítani. Hozzátette, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent az ukránoknak, de az európai gazdaságot csődbe rántja, ezért tagság helyett stratégiai megállapodást kell ajánlani az ukránoknak.

Orbán Viktor véleménye érdekelte csak Trumpot

A miniszterelnök meglátásai, üzenetei a minket körülvevő világról, a békéhez vezető útról nem csak a Wall Street Journal és más rangos lapot szerint megkerülhetetlenek. Donald Trump amerikai elnök például csak és kizárólag Orbán Viktor véleményét kérte ki, mielőtt találkozott Putyinnal. Trump azt a kérdést tette fel a miniszterelnöknek, hogy legyőzhetőek-e az oroszok a háborúban. „Ezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. (...) Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt” – mondta Donald Trump a Mandiner beszámolója szerint.