Az eredetileg 2023-as átadással tervezett projekt a többéves infrastrukturális előkészítés és a járvány miatti csúszás után most jutott el az épületek kivitelezésének a tényleges megkezdéséig. Elsőként a képzőközpontot, majd a központi irodakomplexumot építik meg, ezt követi a gyártóüzemek és az összeszerelő csarnokok megvalósítása.

Szijjártó Péter az alapkő-elhelyezési ceremónián az autóipart a magyar gazdaság gerincének nevezte, kiemelve: Németországon kívül hazánk az egyetlen, ahol mind a négy nagy német gépkocsigyártó jelen van. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett: már 2018 – vagyis a debreceni projektről szóló, a BMW, a magyar kormány és a cívisváros önkormányzata közötti megállapodás létrejötte előtt több mint 50, összességében mintegy tízezer alkalmazottat foglalkoztató magyarországi beszállítója volt a BMW-nek.

Fotó: NurPhoto

Papp László polgármester a megyeszékhely hatékony közreműködését emelte ki a projekt megvalósításában. Mint mondta, az üzem közvetlen területének számító 400 hektárt fél év alatt felvásárolta a város, és sikerült megszerezni további, az ipari infrastruktúrához, valamint a beszállítók betelepüléséhez szükséges területeket is. Ma már rendelkezésre áll a teljes fejlesztési tér, folyamatban van a közúti és vasúti kapcsolatok kialakítása, továbbá elkezdődött a beszállítói park fejlesztése.

Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának az igazgatója arról beszélt: precízen megtervezett forgatókönyvet követnek annak érdekében, hogy az első autókat a következő két évben le tudják gyártani. (A Neue Klasse egyelőre csupán terv formájában létezik, még a prototípus is csak előkészületben van – a szerző.)

Karbonsemlegesség

A gyár a világon elsőként nulla káros-anyag-kibocsátású termelőegységként kizárólag megújuló energiák használatára épül, így mellőzi majd a kőolajat és a földgázt. Egyebek mellett alkalmazni fogják a hulladékhőt, újrahasznosítják a fémhulladékokat. A vállalat üzemei jelenleg átlagosan 2,1 köbméter vizet használnak fel naponta autónként. Ezt a mennyiséget mindenütt, így a cívisvárosban is csökkentik a technológia fejlesztésével, s a víz reciklálását, valamint az akkumulátorok újrahasznosítását is prioritásnak tekintik.

Milan Nedeljković, a BMW AG igazgatótanácsának a gyártásért felelős alelnöke az alapkőletételhez kötődő háttérbeszélgetésen közölte: 2021-ben a cég összes értékesítésének a 10 százalékát tették ki az elektromos és a plug-in meghajtású autók. Az előbbiekből 100, az utóbbiakból 150 ezret adtak el globálisan.

A BMW-n nem múlik

Természetesen támogatjuk az Európai Unió zéróemissziós törekvéseit, ám amíg a piac nem áll készen, amíg az energiaellátás nem megoldott, amíg nincs elegendő töltőállomás, addig nem lehet tisztán elektromos hajtású járművekben gondolkodni. Ezért az a véleményünk, hogy nem szabad gyors, átgondolatlan döntéseket hozni – fejtette ki Nedeljković. Hangsúlyozta a választás lehetőségének a fontosságát, s közölte: néhány héten belül piacra dobják az i7-es típust, amely dízeles, benzines, hibrid és tisztán elektromos formában is elérhető lesz. A Neue Klasse is a választás lehetőségének a filozófiáját követi. A szakember közölte:

a BMW 2030-ra készen fog állni arra, hogy teljes kibocsátásának az 50 százaléka elektromos hajtásláncú jármű legyen.

Az EU orosz olajra bevezetett szankcióival, valamint a gázra vonatkozó embargós törekvéseivel kapcsolatos kérdésünkre az alelnök úgy válaszolt: egyelőre nem tapasztalnak növekvő krízist, nincsenek ellátási nehézségek, a szállítások folyamatosak, ám azt nem tudhatja, mit hoz a jövő. (Korábban a Reutersnek nyilatkozva kifejtette: mivel a német felhasználás 37 százalékát az autóipar adja, a gázszállítások leállítása meglehetősen súlyos hatást gyakorolna az ágazatra. Olyannyira, hogy „nem csupán a BMW állna le, hanem az egész iparág”. A nyersanyagellátással összefüggésben elmondta: a beszállítókkal, illetve közvetlenül a kobalt- és lítiumbányákkal kötött hosszú távú szerződéseiket meg kívánják védeni.

Kulcskérdés

Nedeljković Debrecenben közölte, hogy a megújuló forrásokból származó energiák/elektromosság tárolására energiafarmokat hoznak létre.

Ez nemcsak az ipar, hanem a globális energiafelhasználás szempontjából is fontos lépés, ugyanis minél több megújulót használunk, annál nagyobb szükség van arra, hogy az ezek által termelt energiát el is tudjuk tárolni

– hangsúlyozta. A BMW Lipcsében teszteli a hidrogénmeghajtású üzemanyagcella-technológiát is. Ennek kapcsán a szakember úgy nyilatkozott, hogy az bárhol alkalmazható, ahol a feltételek adottak. Mint mondta, mindenütt igyekeznek kihasználni a konkrét helyszín adottságait.

Lipcsében a hidrogénen kívül használunk szélerőművek által előállított energiát, Dél-Afrikában és Mexikóban a napenergiát hasznosítjuk, Münchenben pedig – az i4 és az iX típusú gépkocsik gyártásához – a víz által generált energiát.

A BMW tisztán elektromos járműveinek a portfóliója kapcsán elmondta: az i3 évek óta piacon van, tavaly kijött az iX és az i4, s jövőre 13-ra bővül elektromos modelljeiknek a száma. A Debrecenben gyártásba kerülő Neue Klasse 2025-re tervezett indulásával pedig egy teljesen újfajta mérnöki technológia jelenik meg az autóikban. Ez utóbbi sorozatot a későbbiekben előbb Münchenben, majd további városokban is be kívánják építeni a gyártási folyamatokba, ezzel is fokozatosan növelve az e-gépkocsik számát. A Level2 és Level 2+ típusú vezetést segítő technológiákat már piacra dobták, a Level3 kifejlesztése pedig folyamatban van, és néhány éven belül elérhető lesz.