Tonnaszám dobják ki az emberek a McDonald's ételeit Japánban

A McDonald’s Japan elhalasztotta az egyik gyermekmenüje promócióját, miután kiderült, hogy az előző menükben található Pokémon-kártyákat tömegével vásárolták fel az emberek továbbértékesítésre, míg az ételek a kukában végezték.

McDonald’s. Fotó: In Green

Elképesztő élelmiszer-pazarlásba torkollott a McDonald’s legutóbbi kampánya

A Pokémon-kártyák rendkívül népszerűek a helyi gyerekek körében, de felnőtt rajongókat és gyűjtőket is vonzanak. A legutóbbi promóció egyik kártyája, amelyen a népszerű Pikachu karakter látható, egy online aukciós oldalon több mint 33 ezer dollárért van jegyezve. Így nem csoda, hogy az emberek tömegével vásárolták a menüket pusztán a haszonszerzés céljából. A nyereményjáték eredetileg három napig tartott volna, de sok üzletben már az első napra elfogytak a kártyák, és a cég leállította az akciót.

A történtek után a japán fogyasztóvédelmi ügynökség felszólította a McDonald’sot, hogy javítsa értékesítési stratégiáját, és tegyen szigorúbb lépéseket az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében.

A Pokémon-botrány után a McDonald’s Japan nyilvánosan kért bocsánatot, és ígéretet tett arra, hogy lépéseket tesz a hasonló problémák megelőzésére, például határozatlan ideig elhalasztja az augusztus 29-re tervezett One Piece promóciót, amely hasonló rohammal kecsegtetett.

