Belföldi járatot indít a Wizz Air Pozsony és Kassa között

A járatra kiírt versenyt a Wizz Air légitársaság nyerte meg – jelentette be pénteken a szlovák közlekedési minisztérium.

A Wizz Air belföldi járatot indít Szlovákiában Pozsony és Kassa között / Fotó: AFP

Nagyon örülök, hogy sikerült eredményesen lezárnunk a versenyt, mert így teljesítjük az ígéretünket. A Pozsony–Kassa járat felújítása határozottan csökkenti a nyugati és a keleti országrész közötti utazás idejét

– nyilatkozta Jozef Ráz közlekedési miniszter.

A 230 személyes Airbus A321/A320-as repülők november elejétől közlekednek a két város között.

A 2025. október vége és 2028 márciusa közötti időszakra az állam legfeljebb 5,2 millió euróval támogatja a járat működését, eredetileg 9 milliós költséggel számolt – tette hozzá Jozef Ráz.

A miniszter közölte, a hét minden napján lesz légi összeköttetés Pozsony és Kassa között (a fővárosból 6.30-kor, Kassáról pedig 8.05-kor indul a gép),

ezenkívül hétfőn és szerdán a reggeli mellett délutáni járat is lesz, vasárnap csak esti járat van.

Külön előny, hogy elég 40 perccel az indulás előtt kiérni a repülőtérre.

A jegyárak 19,99 eurónál kezdődnek, a felső határt 75 euróban szabták meg. A menettérti jegyek árának alsó határa 39,98 euró. A két város között a gyorsvonatok mintegy öt óra alatt teszik meg a távot, repülővel a légvonalban az egymástól 320 kilométerre fekvő Pozsony és Kassa 50 perc alatt megtehető.

Felvirágoztatná a pozsonyi repteret a Wizz Air

A magyar hátterű Wizz Air bő egy hete jelentette be, hogy ősztől bázist hoz létre a pozsonyi M. R. Stefánik repülőtéren, ahonnan 12 új célállomásra szállítja az utasokat. A reptér vezetése e lépéstől az éves utasforgalom mintegy egymilliós bővülését várja.