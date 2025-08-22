Ő robbantotta fel az Északi Áramlatot – íme az első fotó az elkövetőről

Az Északi Áramlat elleni támadást Szerhij Kuznyecov követte el, a 49 éves ukrán férfi egy Rimini közelében fekvő faluban foglalt bungalót a valódi nevén. Augusztus 19. óta feleségével és két gyermekével nyaralt – számolt be a Ria.

Fotó: AFP

Német nyomozók szerint Szerhij Kuznyecov egykori ukrán százados állt a a vezeték elleni támadás mögött, aki egyébként az SZBU hírszerző szolgálatánál szolgált.

A gyanúsított jelenleg a Casetti börtönben van, védelmét Ilaria Perruzza, a Rimini Ügyvédi Kamara ügyvédje látja el. Meghallgatását péntekre tűzték ki a Bolognai Fellebbviteli Bíróságon.

A tervnek még egy fedőneve is volt: az Északi Áramlat elleni támadást Diameter hadműveletnek keresztelték el. A csapat hét főből állt: Kuznyecov mellett mások is részt vettek az akcióban, többek között négy civil búvár is. A német ügyészség elfogatóparancsot adott ki egy ukrán búvároktató ellen is.

Az Északi Áramlat vezeték elleni támadást állítólag egy ukrán csoport már azelőtt megtervezte, hogy Oroszország 2014-ben elfoglalta volna a Krímet. Mióta az Északi Áramlat szabotázsakció áldozatává vált 2022 szeptemberében, mindenkit érdekelt, hogy ki állhatott a háttérben.

🇮🇹 Italian media publish photo of Ukrainian Serhiy Kuznetsov, arrested in connection with the Nord Stream sabotage



According to reporters, Kuznetsov previously served as a captain in both the Ukrainian Armed Forces and the Security Service of Ukraine (SBU).



Investigators say he… https://t.co/vslaFerCmU pic.twitter.com/yeXTZvATDZ — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2025

A nyugati sajtóban felmerült, hogy az oroszok állhatnak a háttérben, ám kezdettől fogva furának tűnt az az elmélet, hogy Moszkva saját vezetékeit robbantaná fel. A Pulitzer-díjas újságíró, Seymour Hersh a CIA-t és a Biden-adminisztrációt látta a háttérben, míg a német nyomozás egyre inkább az ukrán szolgálatok felelősségére utalt.