Hosszú kések nyara Bécsben: olyat ismert be a rendőrfőnök, amiért pár éve kirúgták volna

Az osztrák rendőrség elnöke, Gerhard Pürstl sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a bécsi fegyvermentes övezetek létrehozása csak akkor hatékony megoldás, ha megfelelően ellenőrzik őket. Ugyanakkor ismét a fegyverviselésre vonatkozó általános tilalom mellett foglalt állást, és elmondta, hogy olyan jeleket kapott, amelyek szerint a kormányprogram szerint egy ilyen tilalmat ősszel törvénybe is iktatnak — értesült a Kronen Zeitung.

A főkapitány szerint rengetegen közlekednek késsel Bécsben / Fotó: Fabian Emmer

Senki sem tudta még elmagyarázni nekem, hogy miért kell késsel rohangálniuk

– mondta Pürstl.

Hat támadás Bécsben

A sajtótájékoztató hátterében hat késeléses támadás állt augusztusban, amelyek közül néhányban súlyos sérülések voltak. Az egyik támadás a Favoritenben található fegyvermentes övezetben történt, amely a leopoldstadti Praterstern és az ottakringi Yppenplatz mellett található. A rendőrfőnök a Keplerplatzot és a Reumannplatzot magában foglaló Favoriten övezetet példaként említette az ilyen intézkedések hatékonyságára.

Sok szíriai hord magánál kést

Pürstl elismerte, hogy a szíriai közösség tagjai időnként kihívás elé állítják a rendőrséget. A fegyverek túlnyomó többségét – különösen a késeket – elkobozzák a szíriai állampolgároktól, akiknél teljesen átlagos, hogy mindig maguknál tartják.

A Favoriten zónában a szíriai állampolgárok szintén vezették a listát 33 elkobzott tiltott tárggyal május és július között. Az osztrákok itt is a második helyen álltak kilenc elkobzással.

„Nem fognak önként lemondani a kések hordásáról. Legtöbbször szíriai elkövetőkkel van dolgunk, ezt nem kell szépíteni” – nyilatkozta Pürstl, hozzátéve, hogy ez a származási országukban történt szocializálódásuk részeként kitörölhetetlen elem. A késhordásról való lemondás nem pusztán önkéntes részvétellel érhető el. A rendőrség természetesen próbál kapcsolatokat teremteni a szíriai közösségen belül, de a bűnüldöző szervek csak egy apró hajtómű a játékban. A rendőrfőkapitány azonban hozzátette: nem látható klánalapú bűnözés nyoma a szíriai és csecsen származású emberek közötti konfliktusokban.