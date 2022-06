Új, elektromosmotor-gyártó gyáregységet épít Győrben az Audi, a 120 milliárd forintos beruházáshoz 8,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az állam. Az új gyáregységben 2025-ben kezdődik majd meg az elektromos motorok gyártása a Volkswagen konszern számára, az elkészült hajtások főként a Volkswagen és a Škoda modellekbe kerülnek majd. A beruházás nyomán 260 új munkahely jön létre. A győri vállalat 33 ezer négyzetméteren fog elektromos hajtásokat gyártani. Győrben 2018 óta 300 ezer elektromos motort gyártottak már, mild hibrid és plug-in hibrid hajtásokban is van már tapasztalata a vállalatnak.



Fotó: AUDI AG

A beruházás bejelentésén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, ma már megkérdőjelezhetetlen, hogy a magyar gazdaság gerincét az autóipar jelenti, tavaly 9400 milliárd forintot tett ki az ágazat termelési értéke. Idén az első négy hónapban 3500 milliárd forintot ért el ez az érték, ennek fényében nagy az esély arra, hogy az idei év végén rekord születik, és eléri a magyar autóipar teljesítménye a 10 ezer milliárd forintos álomhatárt – tette hozzá. A tárcavezető elmondása szerint

a magyar autóipar versenyképességét jól mutatja, hogy 90 százalékos az exporthányada, és a világ 20. legnagyobb járműipari exportőrévé vált az ország.

„A járműipar átalakulásával összhangban számunkra is elengedhetetlen üzleti modellünk és termékportfóliónk átalakítása, hogy megőrizzük és tovább erősítsük versenyképességünket és hosszú távú munkahelyeket tudjunk biztosítani munkatársainknak. Jövőbe mutató termékeinkkel és kompetenciaalapú szolgáltatásainkkal továbbra is fontos szerepet töltünk be a Volkswagen Konszernben és hozzájárulunk Magyarország sikereihez a járműipar új korszakában” – mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

Az új, MEB ECO (Modularer E-Antriebs-Baukasten – modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció) hajtásokat a Volkswagen Konszern kisméretű elektromos autóiba építik. A gyártás a tervek szerint 2025-ben kezdődik Győrben, ehhez alakítják ki az új gyártóterületet. Az új termék gyártása új kompetenciákat is jelent, hiszen a gyártási mélység növelésével az elektromos hajtáshoz szükséges lemezcsomagot és a forgóegységet is Győrben fogják készíteni, valamint a későbbiekben a teljesítményelektronika gyártása is vállalatnál történik.

A jelenlegi, évente mintegy százezres darabszámban készülő elektromos motorcsalád hamarosan kiegészül a következő elektromos motorgeneráció,

a PPE hajtások gyártásával, a motorgyártásunk átalakulásának következő meghatározó lépéseként érkezik hozzánk az MEB ECO motorcsalád. A sorozatgyártás elindulásáig felkészítjük munkatársainkat az új technológiára, valamint hozzásegítjük őket az új alkatrészek gyártásához szükséges kompetenciák elsajátításához” – mondta Robert Buttenhauser, az Audi Hungaria motorgyártásért felelős igazgatósági tagja.

Az Audi Hungaria az világ legnagyobb motorgyáraként évente mintegy 1,6 millió motort gyárt a Volkswagen és Audi Konszern márkái, köztük a Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Lamborghini és Porsche modellek számára. A győri gyárban tavaly 171 ezer jármű gördült le a gyártósorokról, ebből 20957 autó plug in hibrid volt, és 122 országba szállított a vállalat Magyarországon készült autót.