Megszólalt a TV2: nem mond le a szerb piacról

Kritikák is érték a szerb médiahatóságot, mert a lejáró négy országos frekvenciát kivétel nélkül azoknak ítélte oda, akik eddig is használták őket. A TV2 így nem kapott jogosultságot a sugárzásra. Csakhogy napirenden van egy ötödik frekvencia meghirdetése is.

43 perce | Szerző: Hecker Flórián

A TV2 Média Csoport tiszteletben tartja a döntést, és hálás, hogy lehetőséget kapott pályázatának bemutatására – így reagált a társaság a VG megkeresésére annak kapcsán, hogy a szerb médiahatóság, a REM múlt pénteki határozata értelmében a magyar csatorna nem nyerte el a jogot arra, hogy sugározhasson a Szerb Köztársaság területén. A TV2 viszont azt is kijelentette, hogy az eredmény ellenére továbbra is lát potenciált a szerb piacban, így a jövőben is meg fogja vizsgálni az újabb ottani befektetési lehetőségeket. Ez akár rövid távon is aktuális lehet, a REM ugyanis jelezte, hogy hamarosan újabb frekvenciapályázatot ír ki, ezzel kiszolgálva a nagy érdeklődést a Szerbia egészére vonatkozó televíziós műsorszolgáltatási engedély megszerzése iránt. A beharangozott frekvenciának egyébként immáron tíz éve nincs gazdája, mióta a TV Avala leállt. Hogyan lépett volna be a TV2 a szerb piacra? A szerb médiahatóság azért írt ki pályázatot négy országos frekvenciára, mert az eddigi jogosultságok augusztus 4-én lejárnak. Ezeken eddig a Happy, a Pink, a B92 és a Prva sugárzott, illetve fog a jövőben is sugározni, mivel a REM éppen ezeknek a társaságoknak a pályázatait hozta ki győztesnek. Emiatt egyébként több kritika is érte a döntést, mert a nyertesek előszeretettel tűznek képernyőre alacsony színvonalú trash műsorokat. Akárhogy is, a szerb médiahatóság úgy foglalt állást, hogy meghosszabbítja a tévécsatornák engedélyét, és nem adott frekvenciát új pályázónak. Így a következő nyolc évben, 2030-ig ezek a csatornák maradnak a szóban forgó négy frekvencián. A versenyben 14 induló vett részt, köztük a TV2 is. Ennek előfeltétele volt, hogy a magyar csoport jogi személyként tudjon megjelenni Szerbiában. Ezért a társaság az idén május végén TV2 RS Broadcasting d.o.o. néven, egy belgrádi címen céget alapított 11,76 millió dinár alaptőkével. Ez nagyjából 40 millió forint. Fotó: Vémi Zoltán / VG Milyen tévét álmodott meg a TV2? A pályázatban a TV2 a magyarországi és a szlovéniai – a társaság 2020-ban a Planet TV megvásárlásával jelent meg Szlovéniában – eredményeket alapul véve egy új, az európai standardoknak megfelelő és népszerű formátumokra épülő csatornát mutatott be. Vaszily Miklós, a csoport elnöke a június végén a VG-nek adott interjújában arról beszélt, hogy a TV2 Média Csoport érdekes színfolt tudna lenni Szerbiában, ahol klasszikus szórakoztató, kereskedelmi csatornát indítanának TV2 név alatt. A menedzser előzetesen bizakodó volt, szerinte szakmailag nagyon erős, üzletileg pedig racionális lábakon álló pályázati anyagot adtak be, ezért jónak értékelte az esélyeiket. Ez még akár be is igazolódhat, ha az ötödik frekvenciapályázaton a TV2 megméretteti magát, és megkapja a jogosultságot. Miért fontos Szerbia a TV2-nek? A szerb terjeszkedés tökéletesen illeszkedik a társaság régiós növekedési terveibe. A csatornát stratégiai szinten érdeklik a szomszédos országok. Igaz ez a déli irányra is, amelyet Adria-régiónak és Balkánnak is szokás hívni. Itt a lineáris televíziózás kevésbé érett és lefedett piac. Szerbia jelentőségét az adja, hogy Jugoszlávia felbomlását követően ez az egyedüli, viszonylag nagynak mondható piac a térségben. Közelíti a magyart, bár vásárlóerőben alatta marad. Azt, hogy a TV2 mennyire komolyan veszi Szerbiát, jól mutatja, hogy egy abszolút zöldmezős tévé felépítésében gondolkodik, amely forintban milliárdos büdzséjű beruházást feltételez.

