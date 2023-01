Elkerülhetetlen lépés, hogy a magyar webáruházak külföldön terjeszkedjenek – ez hangzott el a Magyar Marketing Fesztivál e-commerce termének az egyik előadásán.

Fotó: Shutterstock

Ezt Rédey Iván, a Shoptet magyarországi vezetője tartotta. A Shoptet regionális szereplő, webáruház-motort működtet, nem is rosszul: 32 ezer webshop üzemel a rendszerükön keresztül, köztük olyanok is, mint a Mall. Ezek éves szinten ezermilliárd forintos forgalmat bonyolítanak le. A cég központja Prágában van. Ennek azért is van jelentősége, mert éppen

a cseh és a szlovák webáruházak azok, amik brutális tempóban árasztják el a piacokat, köztük a magyart is.

Ilyen a Kifli, a Notino, a Mall, az Alza vagy a Gymbean. A cégvezető az előadásában arra tett kísérletet, hogy bemutassa a folyamat hátterét.

Először is arra hívta fel a figyelmet, hogy a cseh webáruházak 65 százaléka a nemzetközi mezőnyben is érdekelt. Miközben a magyarok közül csak néhány lépett ki erre a porondra sikerrel: az Ipon, a Pepita, az Alinda és a Biotech. Pedig Rédey Iván szerint nem nagy dolog megtenni ezt a lépést, csak akarni kell. A magyar e-kereskedelmi piac nincs rossz bőrben, 2021-ben euróban 29, forintban 32 százalékos növekedést ért el, miközben Európa egészében ez 16 százalék volt.

Ugyanakkor a cseh piac 4,5-szerese a magyarnak.

A listát az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország vezeti, a sereghajtók a szerbek, a lettek, Ciprus és a szlovének. Mindez magyarázható a lélekszámmal, ugyanakkor a 10 milliós Csehország a 8. helyen áll a kontinensen, ami messze meghaladja a lakosságarányos realitást.

A magyar terjeszkedés gátja tulajdonképpen a tanácstalanság és az ötlettelenség. Egy felmérés szerint a megkérdezett szereplők 78 százaléka nem tudja megmondani, mi kellene ahhoz, hogy kilépjen a hazai környezetből. Persze vannak direkt nehézségek, mint a képzett munkaerő megtalálása, a logisztika megszervezése, a nyelvismeret, de nem ezek az igazi visszatartó erők.

A cseh webáruházak forgalma 2021-ben átszámítva 3520 milliárd forint volt. A magyaroké 1200 milliárd. Csehországban 51 ezer webshopot tartanak nyilván, itthon mintegy 20-25 ezret. A méretét tekintve két nagyon hasonló ország közt lévő különbséget ebben a tekintetben az internet használatában jelentkező eltérésekkel is lehet magyarázni. A 16 év feletti csehek 57 százaléka vásárol online, a teljes lakosság 23 százaléka pedig online intézi a hivatalos ügyeit is. Miközben itthon a kosárérték 17-18 ezer forint, a cseheknél ugyanez 32 ezer.

Rédey Iván rámutatott, hogy a jelenlegi gazdasági válságban megugrott a használt cikkekkel kereskedő webáruházak forgalma és az ezek iránti kereslet is. Szintén látványos bővülést mutatnak az erotikus termékek, amelyek kosárértéke 21 százalékkal nőtt. Azt is kiemelte, hogy hiába tűnik jónak most a magyar piac,

hosszabb távon minden szereplő szembe fogja találni magát a cseh, szlovák riválisaival, akik jobbak és nagyobbak és le fogják szeletelni a forgalmat.

„A legjobb védekezés a támadás. A magyar webáruházak először legyenek ott a belföldi árukereső oldalakon, aztán pedig menjenek külföldre. Ennek sok haszna van, nem csak a deviza és a több lábon állás. Meg lehet fordítani a cseh dominanciát” – hangzott el az előadás végén konklúzióként.