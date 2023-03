Többek között senior specialist facility management, vagyis létesítménygazdálkodási területre keres munkaerőt a debreceni BMW-gyár – derült ki a Linkedinen megjelent álláshirdetésből.

Fotó: BMW / BMW

A pozíció teljes munkaidős, a kiválasztott jelentkező pedig alapvetően a majdani épületek és ingatlanok üzemeltetésének koordinációjáért felel majd. Ebbe beletartozik egyebek mellett

a műszaki minőségbiztosítás,

a létesítménygazdálkodásban szolgáltatóként részt vevő partnerek felügyelete,

az épületek rendszeres műszaki állapotfelmérése,

gazdasági, műszaki és fenntarthatósági követelményeinek beépítése

vagy az épületek folyamatos üzemeltetési és műszaki optimalizálása.

Ehhez a BMW épületgépészeti és folyamatmérnöki egyetemi végzettség és legalább öt év releváns szakmai tapasztalatot vár el. Kitétel még a középfokú angol és magyar nyelvtudás írásban, illetve szóban, a német nyelv ismerete pedig előnyt jelent.

Mi az a létesítménygazdálkodás?

A facility management a köznyelvben gyakran gondnokként jelenik meg, de ennél azért jóval többről van szó. A nagyobb szervezetek – ilyen a BMW Debrecenben épülő gyára is – nagyszámú, akár százas nagyságrendű létesítménygazdálkodási szolgáltatást használnak fel a működésükhöz. Ezek magukban foglalják például az épület-karbantartási és egyéb műszaki teendőket, a takarítást, az energiamenedzsmentet vagy az őrzés-védelmet. De ide sorolandók a közvetlen munkavégzéshez kapcsolódó szolgáltatások is, mint az étkezés. Mindennek az integrációja teszi ki a létesítménygazdálkodást.

Mennyi állást hirdetett meg a BMW, és hol tart most a gyár építése?

A debreceni BMW-gyár toborzási aktivitása egyre intenzívebb, mintegy 70 nyitott pozícióra közel 400 munkatársat keresnek. Az elérhető pozíciók folyamatosan frissülnek, ezeket itt lehet megtekinteni. A cég február végén arról számolt be, hogy az építkezés látványos fázisába lépett: az üzem központi egységeként szolgáló kommunikációs központ szerkezeti épülethéját húzzák fel, és megkezdődtek a belső műszaki és szerelési munkálatok is. A kommunikációs központ számos funkciót tölt majd be: itt kap helyet az üzem legtöbb irodája, a kollégák egészségügyi ellátását végző egészségközpont, illetve az étterem is.

Megkezdődtek a belső munkálatok a képzési központnál is, ahol hamarosan bezárul a külső épülethéj. Ez az épület ad majd otthont a szeptemberben induló, helyi oktatási partnerekkel kialakított duális képzésnek is, amelynek keretében száz technikus tanuló csatlakozik a debreceni csapathoz. A BMW Group Gyár Debrecen duális szakképzési programjába jelenleg is várják az érdeklődő diákok jelentkezését. A 2022 novemberében bejelentett, 500 munkahelyet teremtő akkumulátor-összeszerelő üzem építési munkálatai is a tervek szerint haladnak, már állnak az épület vázát adó oszlopok. Ebben az csarnokban szerelik majd össze a BMW Group hatodik generációs akkumulátorcelláit, amelyek később az autók padlólemezébe kerülnek. Ez lesz a Debrecenben debütáló, tisztán elektromos meghajtású Neue Klasse modellek szíve.