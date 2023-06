A társaságunk területén belül biztonsági okokból nem biztosítjuk a helyszínt a munkabeszüntetésben résztvevők részére – közölte az Arconic-Köfém. A döntés június 8-tól hatályos és összhangban van a szakszervezettel kötött sztrájkmegállapodással.

Fotó: Arconic-Köfém / Facebook

A székesfehérvári társaság azokra a híradásokra reagálhatott, amelyek szerint a cég felszámolta azt az állapotot, hogy munkaidőben a sztrájkolók egy közös gyülekezőhelyen tartózkodnak. A munkáltató azt közölte az érintettekkel, hogy aki nem dolgozik, annak haza kell mennie.

Mi történik az Arconic-Köfémnél?

A Világgazdaság június elején számolt be arról, hogy a székesfehérvári cégnél eredménytelenül zárultak a sztrájktárgyalások, ezért a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokonszakmában Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) úgy döntött, határozatlan idejű munkabeszüntetésbe kezd. Az amerikai hátterű vállalat Európa egyik vezető alumínium-hengerművét üzemelteti Magyarországon, termékei széles körét kínálja az ipari és szállítmányozási piacok számára. Mintegy 850 dolgozója van a székesfehérvári üzemben. A szakszervezet jelentése szerint a termelés teljes mértékben leállt, ezzel pedig milliárdos veszteség érte a céget.

Az érdekképviselet további 5,5 százalékos bérkiegészítést követel, ami mintegy 250 millió forintot emésztene fel.

Ez azonban a cégvezetés szerint nem hajtható végre.

Miért nem tudja megemelni a béreket az Arconic-Köfém?

A társaság friss állásfoglalásában azt írja, hogy köszönetet mond azoknak a munkatársainak, akik a jelenlétükkel biztosítják a kritikusan fontos berendezéseink állapotát a munkabeszüntetés ideje alatt. Hangsúlyozták, hogy tiszteletben tartják a sztrájkban részt vevők álláspontját, ugyanakkor a szakszervezettel kötött sztrájkmegállapodással összhangban június 8-tól kezdődően a munkabeszüntetés ideje alatt nem biztosítják a helyszínt a sztrájkban résztvevők részére a társaság területén belül biztonsági okok miatt.

Ahogy a szakszervezet vezetőinek többször is elmagyaráztuk, a piac fellendülése sokat segített volna abban, hogy eredményes megbeszéléseket folytassunk, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet hatással van az üzem termelési mennyiségére. A vállalat mindent megtesz, ami pénzügyileg lehetséges, hogy támogassa a dolgozókat a növekvő megélhetési költségek ellensúlyozására, miközben továbbra is fenn kell tartania a versenyképes üzletmenetet

– fogalmaztak. Azt is kiemelték, hogy a gyár továbbra is foglalkoztatja minden munkavállalóját. Rámutattak, hogy 2022 végén két részletben biztosítottak anyagi támogatást, ezenfelül 2023 márciusában 10,8 százalékos átlagos differenciált béremelést hajtottak végre. A termelési területen dolgozó munkatársakat nagyobb arányú, akár 14 százalékot is elérő emelésben részesítették.

„Csalódás számunkra a szakszervezeti vezetők félrevezető kommunikációja a médiában, a sztrájkolók számától kezdve a béremelés százalékos mértékéig. Nem adnak valós képet a tárgyalási folyamatról, nem biztosítanak minden kellő információt ahhoz, hogy jól átgondolt döntést hozzanak az Arconic-Köfém munkavállalói a munkabeszüntetésben való részvételükkel kapcsolatban. Mindezek ellenére továbbra is jóhiszeműen működünk együtt a szakszervezettel, hogy a munkavállalóink, az ügyfeleink és a helyi közösség számára előnyös megállapodásra jussunk” – zárták közleményüket.