Üzenet érkezett Moszkvából a Trump–Putyin találkozóra: az oroszok az Oresnyik pusztító bevetésén dolgoznak – jön az atomhadgyakorlat

Az amerikai elnök egy a négyhez esélyt ad annak, hogy a Trump-Putyin csúcstalálkozó eredménytelenül zárul. Az orosz elnök, útban az alaszkai csúcstalálkozóra, megállt Oroszország távol-keleti egyik központjában, a Gulag-idején elhíresült Magadánban, amely négy órányi repülőútra van Anchorage-től, ahol a nagy, több fegyvernemi katonai támaszponton jelölték ki a tárgyalások színhelyét.
Ha nem tudunk szót érteni az orosz elnökkel, jönnek az újabb amerikai szankciók
– fenyegette meg a szemben álló felet a Fehér Ház ura.
Mindkét fél népes szakértői csoportot hoz magával, de a terv szerint négyszemközti tárgyalással kezdődik a világesemény. Az amerikai elnök szerint az alaszkai csúcs afféle kóstolgatás, az igazi tárgyalások a második fordulóban lesznek, amelyet a várakozások szerint Moszkvában rendeznek meg. Ezen részt vehet Zelenszkij ukrán elnök is, aki végül nem kapott meghívót az alaszkai tárgyalásra.
A világ közben azon tanakodik, hogy miképpen alakul az új globális helyzet, mi lesz a temérdek fegyverzettel, amelyet a Nyugat Ukrajnába öntött. Nagy változásokra nem lehet számítani.
Mindkét területen az amerikaiak már próbálkoztak. Közép-Ázsiában az afganisztáni háború idején, amikor oroszországi területeken, Kazahsztánon keresztül amerikai, nyugati nehézfegyverzetet szállító vonatszerelvények haladtak át. Kirgizisztán volt a kedvenc, a főváros, Biskek mellett a Manasz katonai légitámaszponton
az orosz és az amerikai hírszerzés emberei egy közös vállalkozás keretében Oroszországban finomított harci repülőgép üzemanyagot adtak el az afganisztáni külföldi kontingensnek.
Ez az együttműködés már az afganisztáni események drámai befejezése előtt, Moszkva és Washington kapcsolatainak elhidegülésével kezdett összeomlani.
Trump a minap csak annyit mondott: Ten – azaz tíz, amikor az augusztus közepi alaszkai amerikai-orosz csúcs előkészületei kapcsán a nyugat-európai szövetségesek Friedrich Merz német kancellár szervezésében online elő-csúcskonferenciát tartottak. Ennek túl sok eredménye nem volt, azon kívül, hogy a kamerán-mikrofonon kívül az online-szövetségesek, köztük a három európai meghatározó hatalom, Németország, Franciaország és Nagy-Britannia első számú vezetője főleg a német helyzettel foglalkozott.
Nem tudni, Trump elnök „10” kijelentésével kinek üzent. Nyugati elemzők szerint a 10-es szám emlegetése egy (pozitív?) folyamat lezárására utal. Köze lehet a kínai számmisztikákhoz is, amelyekben a 4-es és a 7-es szerencsétlen szám, a tízes viszont szerencsét hoz. Minden esetre
az augusztus közepi alaszkai csúcs előtti, a nyugat-európai vezetés egységét, Ukrajna mögötti egységes kiállását kifejezni akaró online csúcsértekezlet nem úgy sikerült, ahogy szerették volna.
Nem úgy tűnt, hogy az aktus különösebb befolyást gyakorolt volna az amerikai elnök elképzeléseire.
Különösen idegesítette a részvevőket Trump elnök „elszólása”, hogy a Putyinnal való Anchorage-i csúcstalálkozó után esetleg Moszkvába utazik. Ezzel a húzásával végképp megakadályozhatja, hogy akár a nyugat-európai EU/NATO vezetők, akár Zelenszkij ukrán elnök a nyakába akaszkodjanak. Trump nem kedveli, ha túl sok tanácsot osztogató, fontoskodó ember nyüzsög körülötte.
Közben Moszkva nagyon világos üzenetet küldött a Nyugatnak, amit Lukasenka fehérorosz vezető és védelmi minisztere közvetített: a Belorusszia területén szeptember 12-16. között megtartandó
„Zapad 2025” (Nyugat 2025) nemzetközi hadgyakorlaton kidolgozzák a taktikai atomfegyverek bevetési módozatait is.
A TASzSz közleménye emlékeztet rá, hogy a folyamat része az Oresnyik nevű orosz szuperfegyver termonukleáris robbanófejekkel felszerelt változata bevetési módozatainak kidolgozása.
Jelenleg már többtucatnyi oroszországi taktikai nukleáris fegyvert tárolnak Belorusszia területén. A fenyegetés-figyelmeztetés egyértelműen Nyugat-Európának (és talán a Csendes-óceán térségében működő többtucatnyi amerikai katonai támaszpontnak) szól: Oroszország elmegy a végsőkig, ha létérdekeiben érzi fenyegetve magát. A Belorusszia területén tárolt oroszországi nukleáris fegyverek célpontjai nyugat-európai objektumok.
