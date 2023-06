Megnyitotta kapuit a Four Points by Sheraton Budapest Danube – közölte az üzemeltető, az Accent Hotels. A legújabb fővárosi luxushotel – amely a Marriott International harminc márkájának egyike – június elején fogadta is az első vendégeit.

Az új fővárosi luxushotel, a Four Points by Sheraton Budapest Danube látképe (Fotó: Lutz Vorderwuelbecke)

A szállodának otthont adó komplexum Duna Pearl névre hallgat. Az építési munkálatai az előzetes ütemezés szerint haladtak. Az ingatlanfejlesztéssel egy lakó- és kereskedelmi területeket is magában foglaló épületegyüttes jött létre, amelynek tulajdonosa a török hátterű Polat Holding.

A hotel a főváros XIII. kerületének talán legfrekventáltabb részén, Újlipótvárosban helyezkedik el, közvetlenül a Duna-paron.

Százöt szobája van, ezek többsége panorámát kínál a folyóra, a Margit-szigetre és a Budai-hegyekre. Az éjszakánkénti árak 130–200 euró körül mozognak. A kilencedik emeleten egy rooftop bárt is kialakítottak, ami az utcáról betérőket is várja.

„Mérföldkő számunkra, hogy az Accent Hotels nyithatta meg az első budapesti Four Points by Sheraton hotelt. Szállodaláncunk hazai piacon szerzett tapasztalata és a Marriott International által biztosított franchise hosszú távon garantálja a hotel sikerességét” – mondta el Kerek Péter, az Accent Hotels stratégiáért felelős ügyvezető helyettese. Hegedűs Dávid, a Four Points by Sheraton Budapest Danube szállodaigazgatója pedig jelezte, hogy a nyári szezon előfoglalásainak volumene a várakozások felett alakul.