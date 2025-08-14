Még nagyobb segítséget kapnak a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt bajba jutott állattenyésztők

A hitelezési moratórium, a bérgarancia-támogatás, a kártalanítási forrás és a kedvezményes MFB-hitel mellett augusztus 14-től új program segíti a kárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozásokat – írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A ragadós száj- és körömfájás fertőzéssel sújtott megyékben működő gazdaságok és az exporttilalom által súlyosan érintett termelők év végéig nullaszázalékos kamatozású, kezelési költség nélküli folyószámlahitelt vehetnek igénybe az Agrár Széchenyi-kártya Program keretében. A programban való részvétel feltétele, hogy az érintett vállalkozások a KAVOSZ Zrt. által biztosított nyilatkozatban igazolják jogosultságukat.

A ragadós száj- és körömfájás járvány miatt bajba jutott termelőkön segítenek / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A ragadós száj- és körömfájás járvány több mint öt évtized után jelent meg ismét Magyarországon, 2025 márciusában, egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen. A rendkívül fertőző betegség súlyos gazdasági károkat okoz, mivel főként a hasított körmű állatokat,

a szarvasmarhákat,

a sertéseket,

a juhokat és

a kecskéket

érinti. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a hatóságok szigorú intézkedéseket vezettek be, a járvány miatt számos gazda kénytelen volt termelését csökkenteni vagy teljesen leállítani, az exportpiacok időszakos elvesztése pedig tovább növeli a bevételkiesést.

Tavaly a párosujjú patás élő állatok exportértéke elérte a 138 milliárd forintot, míg az élelmezési célú hús- és melléktermékek exportja 220,8 milliárd forint volt.

A kamatmentes hitel lehetősége az érintett állattartók és feldolgozóvállalkozások számára nemcsak rövid távú pénzügyi segítséget biztosít, hanem hozzájárul a mezőgazdasági ágazat hosszú távú stabilitásához és az élelmiszerlánc zavartalan működéséhez. A Nemzetgazdasági Minisztérium és az Agrárminisztérium célja, hogy ezzel az intézkedéssel mérsékelje a járvány okozta károkat, támogassa a magyar gazdákat és a vidéki munkahelyek megőrzését.