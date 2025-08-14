A nyár közepén is szépen fialt, jól járt, akinek ilyen befektetése van

Erős teljesítménnyel vágtak neki az év második felének a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) Európában. A költséghatékonyságuk és jól diverzifikáltságuk miatt világszerte egyre nagyobb tért hódító befektetés európai összvagyona 3,9 százalékkal ugrott meg, és minden eddiginél magasabbra, 2285 milliárd euróra hízott júliusban az LSEG Lipper legfrissebb összesítése alapján.

Újabb csúcsra ért az európai ETF-ek vagyona júliusban / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A 86,1 milliárd eurós bővüléshez nagyrészt a kedvezően alakuló piaci mozgások kellettek, melyek 58,9 milliárd euróval támogatták a vagyonbővülést. A befektetők maguk pedig 27,2 milliárd eurót kötöttek le ilyen eszközökbe.

Az értékesítési listát ezúttal is a részvény-ETF-ek vezették 22 milliárd euróval,

a második legkedveltebbnek pedig a kötvényes eszközök bizonyultak 3,4 milliárd euróval.

A pénzpiaci termékek egymilliárd euró megtakarítást szívtak fel,

az alternatív ETF-ek pedig 400 milliós beáramlással zárták az időszakot.

Az árupiaci ETF-ek 300 millió eurónyi friss megtakarítással gazdagodtak,

míg a vegyes portfólióknak be kellett érniük csekély 40 millió eurós befektetői érdeklődéssel.

A fő kategóriákon belül, az abszolút kedvencnek a globális részvényalapok bizonyultak, melyekből 5,9 milliárd eurós kereslet mutatkozott. A befektetők 3,5 milliárd eurót helyeztek el amerikai részvény-ETF-ekbe, a harmadik legnagyobb tételben értékesített terméktípus pedig a feltörekvő piaci részvény-ETF-ek voltak 2,7 milliárdos volumennel.

Új értékesítési csúcs születhet idén az európai ETF-piacon

A befektetési szolgáltatóknál a megszokott menetrend szerint tarolt a globális piacvezető BlackRock, melynek iShares márkanéven értékesített ETF-jeiből 9,9 milliárd eurónyit táraztak be az európai befektetők. Az Xtrackers 3,1 milliárd euróval a második helyen futott be, a harmadik legkedveltebb szolgáltatónak pedig az Amundi bizonyult 2,6 milliárd eurós tőkebeáramlást regisztrálva.

Idén július végéig 179,7 milliárd euró friss tőke érkezett már az európai tőzsdén kereskedett alapokba, az LSEG prognózisa szerint az erős trend folytatódása esetén, 2025-ben csúcsot dönthet a szektor nettó értékesítése, első alkalommal elérve a 300-320 milliárd eurós szintet.