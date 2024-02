Összefog a három nagyágyú a streaming-szolgáltatásért

A digitális korban az internet segítségével néhány kattintással szinte minden elérhető, nincsenek határok. A hagyományos kábelszolgáltatásokat felváltotta az online televíziózás, így bárhol és bármikor nézhetjük kedvenc műsorunkat vagy sorozatunkat.

A világ médiavállalatai évek óta küzdenek a nézők figyelméért, és egyre többen váltanak a streaming szolgáltatásokra a hagyományos televízióról, hiszen nem szívesen fizetnek olyan csatornákért, amelyet nem akarnak nézni. Emellett a tévénézők millióit vonzó sportközvetítések jogdíjai az egekbe szöktek. A Netflix, az Apple vagy az Amazon már egy ideje tetemes összegeket fizetnek az élő sportközvetítések jogaiért.

Üzletben maradásuk és a nézők megtartása érdekében ezért most komoly lépésre szánta el magát a Disney, a Fox és a Warner Bros Discovery is, és a hét elején egy új ajánlatottal álltak elő.

Streaming szolgáltatást indítanak, a tervek szerint idén ősszel, amelyben a profi sportligáktól kezdve az egyetemi mérkőzésekig közvetítenek sporteseményeket, illetve a streaming-előfizetőknek ezen vállalatok tulajdonában lévő összes sportot közvetítő csatornát is tartalmazza, beleértve az ABC-t és a Foxot is.

A sporttartalmak mellett elérhetők lesznek egyéb élő események, díjátadók, és más népszerű sorozatok is, mint például a The Simpsons – írta a The New York Times.

Egységben az erő

Az előfizetőknek kínált csatornák csoportosítása a sportrajongóknak különösen kedvez, és a szolgáltatás lehetővé teszi azt is, hogy egyetlen alkalmazáson keresztül jelentős számú mérkőzést nézhessenek. Annak ellenére, hogy a legtöbb liga nem szeretné, hogy túl sok sportmérkőzés kerüljön a streaming-platformokra, külön engedélyhez nem kötötték a szolgáltatást. Szinte minden jelentősebb sportesemény megtalálható az alkalmazáson, úgymint a National Basketball Association, vagy a National Football League mérkőzései, vagy a Grand Slam-tenisztornák.

A streaming terjedése nem ma kezdődött. A médiavállalatok már korábban is az összefogásban látták a megoldást az új helyzethez való alkalmazkodásban, így indult el a Hulu streaming-szolgáltatás, a The Walt Disney Company és a Comcast közös vállalkozásaként 2007-ben. A Hulu egy on demand filmes és televíziós szolgáltatás, és a világ egyik legnépszerűbb streaming platformja lett, fő vetélytársai között van az HBO, a Netflix, vagy a Disney+ is. A Disney teljes egészében a tulajdonában szeretné tudni az aranytojást tojó tyúkot, a Hulu-t, amely több mint 48 millió előfizetővel rendelkezik, ezért most arra készül, hogy a Comcast részesedését megvásárolja – számolt be a The New York Times.