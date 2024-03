Szeretnénk titeket tájékoztatni, hogy a blinkee.city elektromos közösségi robogómegosztó az idei évtől sajnálatos módon kénytelen beszünteti szolgáltatását Budapesten – erről tájékoztatta pénteken a felhasználókat a Blinkee.city Kft.

Ennyi volt: kivonul Budapestről a népszerű szolgáltatás. Fotó: Blinkee

A szolgáltatás még 2018 tavaszán indult el Magyarországon, tehát szűk hat év után szűnik meg. Budapest mellett idővel Pécsen is megjelent és összesen már 250 robogós flotta jött létre. Búcsúközleményükben azt írták, hogy őszintén sajnálják, hogy a tavasz beköszöntével ezzel a hírrel kell szolgálniuk, de

nem volt minden feltétel biztosítva a folytatáshoz.

Ennek ellenére, nem szeretnének véglegesen elbúcsúzni az ügyfeleiktől, ezért a robogóinkat egyéni járműbérleti konstrukció keretében továbbra is lehet bérelni. Sőt, most előszezoni áron meg is lehet a járműveket vásárolni.

Annak idején a Blinkee úgy indult el, hogy az E.ON megtámogatott egy magyar startupot, amely itthon még egyedülállónak számító közlekedési lehetőséget fejlesztett: a kulcs nélküli közösségi elektromos robogózást. A blinkee.city ötven robogóval kezdte meg működését. Állomások nélküli járműmegosztó rendszert használt, ami a szlogen szerint egyszerre teszi tisztábbá, gyorsabbá, csendesebbé és költséghatékonyabbá a budapesti közlekedést, illetve ad 100 százalékban környezetkímélő megoldást a dugókra és parkolási problémákra.

A Blinkee.city Kft. a blinkee.city márka tulajdonosának első külföldi partnercége, amely egy családi összefogással indult magyar startup. A robogómegosztó rendszer mobilalkalmazáson keresztül volt kezelhető, a felhasználó a regisztráció után az app térképének segítségével tudta kiválasztani a legközelebbi elérhető járművet. A fizetés percdíjalapú volt. A segédmotoros kerékpár kategóriába tartozó blinkee.city elektromos robogók 3,1 KW motorteljesítményükkel és 35 Ah teljesítményű akkumulátoraikkal akár bő 60 km megtételére is alkalmasak.

Bárki használhatta a robogókat, aki 16 évesnél idősebb és 6 hónapnál régebbi, legalább AM kategóriás jogosítvánnyal rendelkezett. Bár most Magyarországról kivonul, a Blinkee Szlovákiában, Romániában, Csehországban, Horvátországban, Spanyolországban és Svédországban is elérhető.