Főtaxi: Magyarországra hozták az Ubert és most már a Fradit is támogatják Magyarország egyik vezető taxitársasága lett a Ferencváros női kézilabdacsapatának új szponzora. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor szerint a Főtaxinál észrevették, hogy tavaly BL-döntőt játszottak, idén pedig karnyújtásnyira vannak a bajnoki aranyéremtől. Az új támogató tulajdonosa nemrégiben egy bántalmazott erdélyi tornásznak ajánlotta fel a segítségét, és most ugyanezt tette a Fradival is.