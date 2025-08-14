Megtorpant a forint, ismét 340 felé vette az irányt a dollár

Hét eleji menetelése után kicsit levette a lábát a gázpedálról a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton értékvesztésben van csütörtök késő délelőtt, a mínusz a dollárral szemben igazán látványos. A forint 0,03 százalékos mínuszban, 395,4-en jár az euróval szemben, míg a dollár keresztje, mely az idén már közel 15 százalékot javult a forint javára, 0,3 százalékos napi mínuszban van, 338,8-on adják a zöldhasú egységét.
A forint lendületvesztése egyértelműen a dollár magára találásának köszönhető, az amerikai fizetőeszköz ugyanis egyértelműen megindult a csütörtöki kereskedés során. A DXY dollárindex 0,15 százalékos napi pluszban van, a 100 pontos lélektani határtól ugyanakkor továbbra is nagyon messze jár, hiszen 97,9 környékén jegyzik jelenleg a mutatót. A dollárindex 9,8 százalékot gyengült az idén, az elmúlt hetek azonban inkább az oldalazásról szóltak már, igaz, ez a relatív nyugalom könnyedén változhat ismét nagy kilengésbe, már ha igazuk lesz a Fed kamatpályájára spekuláló befektetőknek, vagy éppen Trump pénzügyminiszterének. Az euró 0,3 százalékos napi mínuszban jár a dollárral szemben, 1,168-on áll a devizapiac legfontosabb keresztje késő délelőtt.
A Fed a jelenlegi várakozások szerint mindhárom idei fennmaradó ülésén 25 bázisponttal csökkentheti majd a kamatokat
a világ legnagyobb gazdaságában, ezzel nagymértékben csökkenne a kamattámasza a zöldhasúnak. Kérdés az is, a piac ezt a három vágást mennyire árazta be jelenleg már az árfolyamokba, annak viszont még nagyobb hatása lenne a piacon, ha végül a Scott Bessent által megálmodott forgatókönyv válna valóra: az amerikai pénzügyminiszter a napokban arról beszélt, a Fednek 50 pontot kellene nyesnie a rátákon szeptemberben, mivel véleménye szerint a jelenlegi monetáris pálya 150-175 bázisponttal van feljebb, mint annak a valós adatok tükrében lennie kéne, ezért mielőbb meg kellene kezdeni a lazítást, hogy ez a hiátus betömhető legyen.
A forint a régiós devizák ellenében felemás formában van, a lengyel zlotyval szemben minimális napi pluszban jár a kereszt, míg a cseh korona és a román lej keresztjei főként oldalaznak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.