Kínában is kezdődik: a német és francia csipek kidobva, a megaerőmű túl veszélyesnek ítélte őket

Nemcsak a nyugati országok tartanak attól, hogy a kínai technológiai eszközök titokban adatot gyűjtenek a felhasználókról, a bizalmatlanság kölcsönös. A Hsziloutu-gát építésénél Kína a Siemens és a Schneider Electric korábban bevált termékeiről szinte teljesen áttér a saját, kínai gyártású ipari vezérlőrendszerek használatára. Mindezt a nyugati eszközök sebezhetőségével kapcsolatos aggodalmakkal indokolták – közölte a South China Morning Post.

A gát megépítéséhez használt rendszerek nyugati chiptechnológián alapulnak / Fotó: Shutterstock

A Hsziloutu Kína harmadik legnagyobb vízerőműve a Három-szoros-gát és a Pajhotan-gát után, és a világ negyedik legnagyobbja. A vízerőmű építésének nemzetbiztonsági és ellátási láncának stabilitási aggályai miatt azonban Kína teljesen felhagyott a nyugati gyártmányú ipari vezérlő csipek használatával. A Loongson Technology kínai fejlesztőcég szerint a Csinsa folyón, Jünnan és Szecsuán tartományok délnyugati határán található gát a régóta használt külföldi „programozható logikai vezérlőket” (PLC-ket) – a német óriás Siemens és a francia Schneider Electric gyártmányait – hazai fejlesztésű rendszerre cserélte, amely teljes egészében hazai gyártmányú Loongson 3C6000 processzorokkal működik.

Félelem a nyugati technológiától

A változás az ipari vezérlőrendszerek sebezhetőségével kapcsolatos növekvő aggodalmakra reagál, amelyeket olyan történelmi jelentőségű számítógépes férgekkel végrehajtott kibertámadások emeltek ki, mint a Stuxnet vírus, amely állítólag több mint egy évtizeddel ezelőtt a Siemens PLC-ket használta fel Irán nukleáris programjának szabotálására.

Az épülő gát méreteit tekintve igencsak tekintélyparancsoló lesz, ha elkészül. A vízerőmű a folyó mindkét partján kilenc, egyenként 770 megawattos turbinagenerátorral rendelkezik majd, a teljes beépített kapacitása 13,86 gigawatt lesz.

Erre csak Kína képes, átállítja az energiatermelését: világrekordra készül, gigantikus turbinákat mutattak be

Habár néhány év még elválasztja a tényleges üzembe helyezéstől, Kína a közelmúltban elkápráztatta a világot azzal, hogy rekordméretű vízturbinákat mutatott be a nyilvánosságnak, amelyeket hamarosan az egyik legfontosabb kínai vízerőműben fognak használatba venni.