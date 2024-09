Párttársa Scholzot hibáztatja a Volkswagen minden bajáért

Alsó-Szászország miniszterelnöke, Stephan Weil ma a tartományi parlamentben beszélt a Volkswagennél kialakult helyzetről, és gyakorlatilag a most regnáló szabad demokrata–zöld-szociáldemokrata „szemafor-koalíciót” hibáztatta, hogy a dolgok idáig fajultak. Weil a vele együtt a szociáldemokrata pártot (SPD) erősítő Olaf Scholz kancellár felelősségét emelte ki az autópiaci válság kialakulásában.

Stephan Weil tartományi miniszterelnök Olaf Scholzot is felelőssé tette a Volkswagen és az iparág válságáért/ Fotó: AFP

A Handelsblatt tudósítása szerint az alsó-szászországi miniszterelnök azért a tavaly december közepi döntésért tette felelőssé Scholzot, amellyel egyik napról a másikra megszüntették az elektromos autók vásárlásához nyújtott központi támogatást, mivel annak finanszírozását a rogyadozó büdzsé már nem bírta el.

Ez a döntés hiba volt, ez világosan látszik, de a hibákat ki lehet javítani

– mutatott előre Stephan Weil. Ennek nyomán a támogatások nélkül jelentősen megdrágult elektromos autók iránti kereslet megzuhant. Ez a krízis napjainkig tart, s legnagyobb európai járműgyártóként a Volkswagen sem tudta kivonni magát a hatásai alól.

A Volkswagen gondjain is enyhítene az állami támogatás

Weil szerint a krízis megoldásának a kulcsa, ha a berlini kormány visszahozza az elektromos autók vásárlási támogatását, épp ezért arra szólítja fel Scholzékat, hogy „új kezdeményezéseket tegyen az elektromos autók értékesítésének előmozdítására, mert erre már csak a klímavédelem miatt is szükség van.

Már ma világos, hogy a 2030-ra kitűzött, 15 millió elektromos autóra vonatkozó németországi állomány elérése a jelenlegi körülmények között irreális

– mondta Stephan Weil, akinek posztjából fakadóan komoly, érdemi beleszólása van a Volkswagen ügyeibe, mivel a Piech-Porsche család után övék a legnagyobb, 20 százalékos részvénycsomag a cégben. Azaz tulajdonosok is egyben. A tartomány pedig a Volkswagen prosperálásában érdekelt, de úgy, hogy annak kollektívája is elégedett legyen a sorsával, munkakörülményeivel. Most nem itt állunk.

A kínaiak is látókörbe kerültek

Az autóipari csoport vezető márkája, a Volkswagen az elektromos átállás legnagyobb vesztese lett, de az Audi sem úszta meg, annak a belgiumi villanyautógyárában áll le a termelés jövőre, addig kell új tulajdonost találni a Brüsszel melletti gyárnak, hogy ne kerüljön az utcára az ott dolgozó, a munkahelyük megtartásáért utcai demonstrációkat is szervező háromezer munkás.